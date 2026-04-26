Ανδρουλάκης: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε σε θέση εκλογικής μάχης το ΠΑΣΟΚ ενώ εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ.

Επίσης πρότεινε την εκλογή νέου γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, του νέου Πολιτικού Συμβουλίου και των υπολοίπων κομματικών οργάνων.

«Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα», διακήρυξε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε: «Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Όποτε και αν προκηρύξουν εκλογές, θα έχουν αντίπαλο – και μάλιστα ισχυρό. Το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη που θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στην ασυδοσία της αγοράς, στην πολιτική που απογοητεύει και καθηλώνει την κοινωνία». «Θα κλείσει οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών και αντιλήψεων. Η νίκη μας θα είναι ήττα για την κυβέρνηση της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και της αναξιοκρατίας αλλά θα είναι και μια μεγάλη νίκη του λαού, για μια Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και δίκαιη».

Και συνέχισε λέγοντας ότι το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: «Θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο για ημέτερους και ισχυρά καρτέλ; Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση», και κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ μάχεται μόνο για την πρώτη θέση για την πολιτική αλλαγή. «Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Οι Έλληνες διεκδικούν μια καλύτερη ζωή και έχουμε χρέος να τους την προσφέρουμε. Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση;», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υπογράμμισε: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος και θα την κάνουμε πράξη. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, στελέχη κι εμπειρία για να αντιμετωπίσει τον σκοταδισμό της ΝΔ».

Μολονότι ανέφερε ότι δεν είναι λόγια κομματικού πατριωτισμού, οι συγκεκριμένες αναφορές χειροκροτήθηκαν έντονα από τα μέλη της ΚΠΕ και τα στελέχη του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με δριμύτητα στην κυβέρνηση μιλώντας για α λα καρτ ευρωπαϊσμό της κυβέρνησης που προσβάλλει τον ελληνικό λαό, πλήττει τους θεσμούς και πλήττει την εικόνα της χώρας. «Εκείνοι που επικαλούνταν τον ”ευρωπαϊσμό” τους, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με «έναν νόμο και ένα άρθρο». Επανέλαβε ότι για να φτάσουν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, το Μαξίμου έσπευσε να στείλει το μήνυμα: «έχετε το πράσινο φως για τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές». «Αυτό δεν λέγεται κομματικός πατριωτισμός. Είναι ένα κυνικό ντιλάρισμα σε δημόσια θέα», προσέθεσε.

Επισήμανε ότι η κα Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών παραδέχθηκε ότι η σκιά της διαφθοράς πέφτει βαριά πάνω από τη χώρα μας, λέγοντας ότι «κουράστηκε να ακούει ότι έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα». «Η ύβρις πάντοτε τιμωρείται. Και η τιμωρία θα έρθει πρώτα απ’ όλα από τον ελληνικό λαό, που στις επόμενες εκλογές θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε και πάλι να κρυφτεί και δεν είχε το πολιτικό σθένος να απαντήσει στους δημόσιους εκβιασμούς του κ. Ντίλιαν, «που τάχα προσποιήθηκε ότι δεν τον γνωρίζει μπερδεύοντας το όνομα του».

«Η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Ενώ ο κ. Ντίλιαν άκουγε τους υπουργούς σας, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εισαγγελείς και δημοσιογράφους. Σταματήστε, λοιπόν, τους θεατρινισμούς, όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάλεσε την ανώτατη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σημειώνοντας ότι κάθε μέρα που περνάει υπάρχει ο κίνδυνος να παραγραφούν αξιόποινες πράξεις.

Δεσμεύτηκε ότι με νίκη του ΠΑΣΟΚ το κράτος δεν θα είναι ξανά λάφυρο στα χέρια κανενός και στη κατεύθυνση αυτή πρότεινε:

Αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη.

Κατοχυρώνουμε συνταγματικά στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας ώστε να έχει όλες τις δυνατότητες να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Διαφάνεια παντού.

Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Δεν θα μπορεί ποτέ ξανά ένας Πρωθυπουργός να επιλέγει ο ίδιος την ηγεσία της δικαιοσύνης. Πότε επιτέλους η κυβέρνηση θα συναινέσει στην τροπολογία μας να μην μπαίνουν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο για 4 χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους οι δικαστικοί;

Για τα μέτρα ενίσχυσης των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «υπεραπόδοση δεν έχουμε στην ανάπτυξη αλλά υπεραπόδοση έχουμε στην ακρίβεια».

Ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός τουςγια δίκαιες λύσεις επικεντρώνοντας στη πρόταση για έκτακτη φορολογική επιβάρυνση στη κερδοφορία και τις χρεώσεις των Τραπεζών.

Δεσμεύτηκε για μια άλλη πολιτική κουλτούρα με την πολιτική αλλαγή που «θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης».

Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με κάθε κόστος. Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Είναι θέμα αξιών. Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με τη μικρή, καθημερινή διαφθορά – ούτε με τη μεγάλη διαπλοκή των ισχυρών οικονομικών και μιντιακών κέντρων» τόνισε.

Κάλεσε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις «να δώσουμε τα χέρια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Μαζί στην πρώτη γραμμή του αγώνα,

Μαζί για την πολιτική αλλαγή,

Μαζί για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία,

Μαζί για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή,

Μαζί για τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης,

Μαζί για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ».