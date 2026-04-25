Politico: Μακρόν – Μητσοτάκης ζητούν νέα ευρωομόλογα και παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκαν το Σάββατο υπέρ της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης μετά την πανδημία, καθώς και της έκδοσης περισσότερων ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση βασικών επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται δηλώσεις των δύο ηγετών μετά τις συνομιλίες τους στην Αθήνα, οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας της Ένωσης και στη στήριξη κρίσιμων τομέων ανάπτυξης.

«Χρεωθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, ορισμένοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, μαζί με τον Μητσοτάκη. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων», είπε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέφερε, παράλληλα, την πρότασή του για αυξημένη αξιοποίηση κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα, η διαστημική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμφώνησε απόλυτα.

«Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, καταβροχθίζοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν επίσης ισχυρότερους ως Ευρωπαϊκή Ένωση;», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Politico, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να στηρίξουν ενεργά τις θέσεις τους στις έντονες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος ανέρχεται σε 1,8 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το ζήτημα της ανανέωσης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης τέθηκε από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες σε άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Κύπρο, ενόψει της υποχρέωσης της ΕΕ να ξεκινήσει από το 2028 την αποπληρωμή περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως για το κοινό δανεισμό που χρησιμοποιήθηκε ως απάντηση στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid.

Ωστόσο, οι χώρες του σκληρού οικονομικού πυρήνα αντέδρασαν έντονα. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε επίσης την Παρασκευή κατά της αύξησης του χρέους της ΕΕ.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν «αποκλείεται»», είπε ο Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα φτάσουμε εκεί, επειδή η Ευρώπη θέλει να συμμετέχει στον αγώνα.»