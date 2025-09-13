Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Μητσοτάκης στο TikTok: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα» με 24ωρη λειτουργία ΜΜΜ

«Κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και Τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο»

Μητσοτάκης στο TikTok: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα» με 24ωρη λειτουργία ΜΜΜ
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα από σήμερα Σάββατο (13/09), με βίντεο στο TikTok.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και Τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

@kyriakosmitsotakis_

Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

