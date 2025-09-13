Μητσοτάκης στο TikTok: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα» με 24ωρη λειτουργία ΜΜΜ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα από σήμερα Σάββατο (13/09), με βίντεο στο TikTok.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και Τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

