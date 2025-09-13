Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο
Προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές στις ήδη υπάρχουσες που ήδη λειτουργούν 24 ώρες ή νυχτερινά
Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκινά η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα:
➠ Το μετρό (γραμμές 2 και 3) και το τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.
➠ Προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές στις ήδη υπάρχουσες που ήδη λειτουργούν 24 ώρες ή νυχτερινά.
➠ Αυτές οι νέες γραμμές που θα είναι πλέον 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα είναι οι:
- 049 Πειραιάς – Ομόνοια
- 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
- 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
- 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
- 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
- 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
- 703 Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
- 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
- Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
- Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
- Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
➠ Επιπλέον, υπάρχουν και λεωφορειακές γραμμές που ήδη λειτουργούν 24 ώρες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όπως και γραμμές με νυχτερινή λειτουργία που συνεχίζουν καθημερινά.
