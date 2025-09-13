Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο

Προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές στις ήδη υπάρχουσες που ήδη λειτουργούν 24 ώρες ή νυχτερινά

ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκινά η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα:

➠ Το μετρό (γραμμές 2 και 3) και το τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

➠ Προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές στις ήδη υπάρχουσες που ήδη λειτουργούν 24 ώρες ή νυχτερινά.

➠ Αυτές οι νέες γραμμές που θα είναι πλέον 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα είναι οι:

  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

➠ Επιπλέον, υπάρχουν και λεωφορειακές γραμμές που ήδη λειτουργούν 24 ώρες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όπως και γραμμές με νυχτερινή λειτουργία που συνεχίζουν καθημερινά.

