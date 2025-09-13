Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκινά η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα:

➠ Το μετρό (γραμμές 2 και 3) και το τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

➠ Προστίθενται 11 λεωφορειακές γραμμές στις ήδη υπάρχουσες που ήδη λειτουργούν 24 ώρες ή νυχτερινά.

➠ Αυτές οι νέες γραμμές που θα είναι πλέον 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα είναι οι:

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

➠ Επιπλέον, υπάρχουν και λεωφορειακές γραμμές που ήδη λειτουργούν 24 ώρες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όπως και γραμμές με νυχτερινή λειτουργία που συνεχίζουν καθημερινά.