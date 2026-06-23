Δείτε live τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση για το νέο Κτηματολόγιο

Το παρών στη συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι, η συζήτηση γίνεται καθώς βρίσκεται στο 99% η κτηματογράφηση της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση αναπτυξιακού χαρακτήρα και διαφάνειας που συνδέσαμε ήδη ως συμβατική υποχρέωση της χώρας από το 2021 με το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

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Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών.

Το μοντέλο της κεντρικοποίησης, της ψηφιακής ιχνηλασιμότητας, των ενιαίων κανόνων και της υπερτοπικής διαχείρισης που εφαρμόστηκε στο Κτηματολόγιο αποτελεί σήμερα τον οδηγό για τον μετασχηματισμό και του συστήματος ελέγχου της δόμησης.