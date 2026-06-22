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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live τα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής-Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Σε λίγη ώρα η ομιλία Μητσοτάκη

Το «παρών» στην εκδήλωση δίνει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας

Live τα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής-Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Σε λίγη ώρα η ομιλία Μητσοτάκη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επίσημη τελετή εγκαινίων του νέου, υπερσύγχρονου κτιρίου που θα στεγάσει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το «παρών» στην εκδήλωση δίνει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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