Πλεύρης για επίθεση με γκαζάκια στο γραφείου του: “Με τους μασκαράδες θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική Άμεση Δράση”
Μετά την ανάληψη ευθύνης για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Με αφορμή την ανάληψη ευθύνης από την αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» για την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό του γραφείο την 1η Νοεμβρίου καθώς και για δύο ακόμη επιθέσεις σε χώρους που συνδέονται με στελέχη της ΝΔ, ο Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση για το περιστατικό.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης έγραψε στην ανάρτησή του: «Με τους ντυμένους μασκαράδες “πυρήνες της άμεσης δράσης” που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση».
Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 19, 2026
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