Οι μετακινήσεις βουλευτών σε πολιτικούς σχηματισμούς αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια μεταξύ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου με αφορμή την ανακοίνωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Απόστολου Πάνα ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία του κόμματος.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος είχε αναφέρει πως «λυπάμε προσωπικά και λυπούμαστε συλλογικά για την απόφαση παραίτησης του κ. Πάνα από το βουλευτικό αξίωμα και την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Όλες και όλοι κρινόμαστε. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη θα προχωρήσει. Και είναι λυπηρό που δεν θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, με όσους συμπορευτήκαμε τόσα χρόνια. Το μόνο που όμως ελπίζουμε και ευχόμαστε είναι να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου. Το οποίο, σας διαβεβαιώνουμε, θα αποτύχει».

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Ο υφυπουργός, σχολιάζοντας την τοποθέτηση αυτή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ του είπε δεικτικά ότι «στο παρελθόν υπήρχαν τα “γαλάζια ” και τα “πράσινα” καφενεία. Σήμερα, βλέπουμε το “πράσινο” καφενείο. Και είστε “καφενείο” γιατί είναι “καφενείο” αυτό που πρίν λίγο παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση. Τον βουλευτή σας που μετέτρεψε το βήμα, το ιερό βήμα της Βουλής, από το οποίο μπορεί να διαφωνούμε, σε Γραφείο που έδωσε μια συνέντευξη Τύπου για να παρατήσει την έδρα του» και πρόσθεσε «είστε ένα κόμμα το οποίο πλέον δεν έχει αξίες, είστε ένα κόμμα το οποίο έχει ενσωματώσει όλους εκείνους που σας έβριζαν».

Ο κ. Μαρκόπουλος μάλιστα αναφέρθηκε στις παλαιότερες δηλώσεις που είχαν κάνει κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές Νίνα Κασιμάτη, Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παπάς, Ευάγγελος Αποστολάκης που σήμερα έχουν ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας «τώρα, ετοιμάζεστε να πάρετε την κ. Τζάκρη με την δεδομένη ποιότητα λόγου που έχει και επιδεικνύει» και κατέληξε «τελικά, όλοι αυτοί σας έχουν ή όχι μετατρέψει σε ένα κόκκινο σιριζαϊκό καφενείο;» αλλά «ακούγοντάς σας, μου ήρθε ένας τίτλο ενός βιβλίου της Διδώς Σωτηρίου το “Kατεδαφιζόμεθα” αλλά τα υλικά σας είναι παλαιά και δεν έχουν αξία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος του αντέτεινε ότι «ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νδ Άδωνις Γεωργιάδης έλεγε καλομαθημένο γόνο τον σημερινό πρωθυπουργό, εμάς έβριζε; Το ΠΑΣΟΚ; Είναι δικό μας πρόβλημα ότι ο υπουργός Υγείας που είτε λίγο είτε πολύ τις προηγούμενες ημέρες αναπαρήγαγε τους μύθους για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και ξέπλενε την προπαγάνδας της άκρας Δεξιάς με ανοχή προσωπικά του Πρωθυπουργού;». Προσέθεσε δε το εξής: «Εμείς δεν συγκυβερνούμε με την άκρα Δεξιά».

Ο κ. Μάντζος μάλιστα αναφέρθηκε «στο υποψήφιο της ΝΔ στο Νότιο Τομέα και πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδο λέγοντας πως «στον παρελθόν και εκείνος σας κατήγγειλε ότι είστε μια κυβέρνηση των καρτέλ και τώρα είναι υποψήφιός σας. Αυτό είναι δικό μας ή δικό σας πρόβλημα; Όπως και ότι ο κ. Πιερρακάκης που σήμερα τον έχετε Υπουργό Οικονομικών, την περίοδο που η χώρα πτώχευε από την κυβέρνηση Κ. Καραμανλή και ΝΔ ήταν στο ΠΑΣΟΚ και χειροκροτούσε όταν άκουγε τον Γιώργο Παπανδρέου» Αυτά είπε «είναι δικά σας προβλήματα και όχι δικά μας».