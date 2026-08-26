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Μητσοτάκης: Συνάντηση με την υποψήφια για την ηγεσία του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη και επανέλαβε τη στήριξη της χώρας στη διεθνή πολυμέρεια.

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την υποψήφια για την ηγεσία του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ. (Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού)
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Με την υποψήφια για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η διπλωμάτης από τη Γουιάνα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμα της υποψηφιότητάς της και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητές της για το μέλλον του Οργανισμού.

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(Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού)

Η αναφορά Μητσοτάκη στον ρόλο της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και τη σταθερή προσήλωση της χώρας στις αρχές της διεθνούς πολυμέρειας.

Στην επίσημη ενημέρωση για τη συνάντηση δεν γίνεται αναφορά σε απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για στήριξη της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπίρκετ είναι μόνιμη αντιπρόσωπος της Γουιάνας στον ΟΗΕ και διεκδικεί τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του Οργανισμού.

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