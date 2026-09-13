Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας – Τον ανέσυρε άλλος ψαράς
Ο 57χρονος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια και ανασύρθηκε από άλλο αλιέα. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τραγική κατάληξη είχε η υποβρύχια αλιεία για έναν 57χρονο αλλοδαπό στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια, κοντά στη νησίδα «Ορθολίθι» της Κέρκυρας.
Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα από άλλο αλιέα, ο οποίος προχώρησε στην ανάσυρσή του.
Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή την αιτία θανάτου του 57χρονου.
πηγή στην Google
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