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Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας – Τον ανέσυρε άλλος ψαράς

Ο 57χρονος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια και ανασύρθηκε από άλλο αλιέα. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας – Τον ανέσυρε άλλος ψαράς
DEBATER NEWSROOM

Τραγική κατάληξη είχε η υποβρύχια αλιεία για έναν 57χρονο αλλοδαπό στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια, κοντά στη νησίδα «Ορθολίθι» της Κέρκυρας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα από άλλο αλιέα, ο οποίος προχώρησε στην ανάσυρσή του.

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Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή την αιτία θανάτου του 57χρονου.

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