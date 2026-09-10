Στο Καστελλόριζο ο Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του για το τριήμερο
Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και θα επισκεφθεί έργα στο Καστελλόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις.
Στο Καστελλόριζο θα μεταβεί το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του προγράμματός του για το τριήμερο.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.
Στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο.
Επισκέψεις σε έργα και υποδομές
Το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.
Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές που βρίσκονται στο νησί.
Στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελλόριζου
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
- Παρουσία στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων
- Συνάντηση στις 11:00 με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany
- Μετάβαση το απόγευμα στο Καστελλόριζο
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
- Συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη
- Επισκέψεις σε έργα και υποδομές του νησιού
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
- Παρουσία στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου
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