Στο Καστελλόριζο ο Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του για το τριήμερο

Στο Καστελλόριζο θα μεταβεί το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του προγράμματός του για το τριήμερο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

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Στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany, ενώ το απόγευμα θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο.

Επισκέψεις σε έργα και υποδομές

Το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.

Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές που βρίσκονται στο νησί.

Στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελλόριζου

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Παρουσία στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων

Συνάντηση στις 11:00 με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany

Μετάβαση το απόγευμα στο Καστελλόριζο

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

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Συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη

Επισκέψεις σε έργα και υποδομές του νησιού

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου