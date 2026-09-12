Μητσοτάκης σε Ρω και Στρογγύλη: Στα ακριτικά φυλάκια – Στεφάνι στην Κυρά της Ρω

Τις ακριτικές νησίδες Ρω και Στρογγύλη επισκέφθηκε το Σάββατο (12/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Καστελλόριζο.

Ο πρωθυπουργός μετέβη στα επιτηρητικά φυλάκια των δύο μικρονήσων, όπου συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή.

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Στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου στη Ρω

Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου.

Ειδικότερα, επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε από κοντά και τους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η κατάθεση στεφάνου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο μνημείο της Κυράς της Ρω.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, το σπίτι της Δέσποινας Αχλαδιώτη, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο και διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της γυναίκας που συνέδεσε το όνομά της με τη Ρω.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ακόμη οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.

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Στην πυραυλάκατο «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού.

Η πυραυλάκατος βρίσκεται ελλιμενισμένη στο Καστελλόριζο, όπου πραγματοποιείται η τριήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού.