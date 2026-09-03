Σαμαράς για Τσίπρα: “Παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα αλλά κανένα όραμα – Στο ίδιο έργο θεατές”

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την παρουσίαση του κυβερνητικού του σχεδίου στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ 2026, άσκησε, με την σειρά του και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς ανέφερε σε ανάρτησή του στο fb:

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Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014 , με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει.

Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…