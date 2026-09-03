Σαμαράς για Τσίπρα: “Παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα αλλά κανένα όραμα – Στο ίδιο έργο θεατές”
"Επιβεβαίωσε τον εαυτό του"
Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την παρουσίαση του κυβερνητικού του σχεδίου στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ 2026, άσκησε, με την σειρά του και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς ανέφερε σε ανάρτησή του στο fb:
Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014 , με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει.
Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…
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