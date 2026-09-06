Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη του 2027 – Τι είπε για αυτοδυναμία, ακρίβεια, Τσίπρα και Σαμαρά

Το πολιτικό και οικονομικό στίγμα με το οποίο η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, απέκλεισε κατηγορηματικά την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά.

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Την ίδια στιγμή, άνοιξε νέο και ιδιαίτερα σκληρό μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά, αποκλείοντας το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης και καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Δείτε πώς εξελίχθηκε λεπτό προς λεπτό η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την αυτοδυναμία ως τον κεντρικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη λύση που μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Όπως ανέφερε, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερα εξοπλισμένες για τη λήψη αποφάσεων και δεν εγκλωβίζονται σε πολιτικά «παζάρια».

Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι την 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα πρέπει εκείνη την περίοδο να διαθέτει σταθερή κυβέρνηση.

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα», δήλωσε.

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Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση θα σεβαστεί την ετυμηγορία τους. Υπενθύμισε, πάντως, ότι πριν από τις εκλογές του 2023 καμία δημοσκόπηση δεν εμφάνιζε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από το 35% ή 36%, ενώ τελικά το κόμμα συγκέντρωσε περίπου 41%.

Εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές, δηλώνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

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«Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί να ολοκληρώνονται κανονικά οι κοινοβουλευτικές περίοδοι.

Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, είπε ότι η κυβέρνηση έχει βρει τον ρυθμό της και θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι την τελευταία ημέρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το 2023.

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Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί «κυβέρνησης των ηττημένων», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση σχηματίζεται από το πρώτο κόμμα και σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Καλή τύχη».

Η παραδοχή για την ακρίβεια

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου επικεντρώθηκε στην οικονομία και στην ακρίβεια, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ουσιαστικά ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι κανένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο και απολύτως συμβατό με τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας.

«Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ένα ευρώ από τους στόχους», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η χώρα μπορεί να επιστρέφει στους πολίτες μέρος του μερίσματος της ανάπτυξης επειδή αποκατέστησε τη δημοσιονομική συνέπεια, περιόρισε τη φοροδιαφυγή και επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Η μόνιμη απάντηση είναι η αύξηση των εισοδημάτων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Αναφέρθηκε στην επικείμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς και στον στόχο για ενίσχυση του μέσου μισθού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περισσότερα από 1.000 καταναλωτικά προϊόντα έχουν εμφανίσει μειωμένες τιμές.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη «δεν αποτελεί πανάκεια», αναγνωρίζοντας ότι η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς παραμένει.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε τη γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως το σύνολο της ελάφρυνσης θα περνούσε στις τελικές τιμές. Όπως είπε, η μείωση του ΦΠΑ θα ωφελούσε οριζόντια τόσο τους οικονομικά ασθενέστερους όσο και τους πιο προνομιούχους, ενώ η κυβέρνηση προκρίνει στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Όχι» σε 13ο μισθό και 13η σύνταξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε επίσης τις προτάσεις για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης.

Υποστήριξε ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, μαζί με τις υπόλοιπες προτάσεις της αντιπολίτευσης, θα υπερέβαινε τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ συνιστούν προεκλογικό πακέτο, λέγοντας πως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι μόνο εάν υπερέβαιναν τα όρια που επιβάλλουν οι δημοσιονομικοί κανόνες.

Το σκληρό μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει σε μια σειρά υποθετικών σεναρίων, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά.

Όπως υποστήριξε, ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία επανέφερε τον Αντώνη Σαμαρά στους κόλπους της, τον τίμησε και τον ανέδειξε στην πρωθυπουργία.

«Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαθέτει «αρκετή τεχνογνωσία» στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη, εκφράζοντας την ελπίδα να μην την αξιοποιήσει.

Διαβάστε αναλυτικά το «καρφί» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε με on camera δήλωση, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε «κόμμα Μητσοτάκη».

«Τζάμπα πήγε το rebranding του Τσίπρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τις προτάσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός και την προσπάθεια επανατοποθέτησής του στο πολιτικό σκηνικό.

Αναφερόμενος στον στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει κατά την ομιλία του, υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να αφιερώσει μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του στην αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα διακινήθηκαν διαφορετικά στοιχεία για την κοστολόγηση των προτάσεών του και ότι στη συνέχεια συνεργάτες του επιχείρησαν να δικαιολογήσουν όσα είχαν εξαγγελθεί.

«Ουσιαστικά, νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει πως δεν πρόκειται να κληθεί να εφαρμόσει τις υποσχέσεις του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει τον πολιτικό της αντίπαλο, καθώς, όπως είπε, οι πολίτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν ποιο κόμμα θα κυβερνήσει και ποιο θα βρεθεί στην αντιπολίτευση.

Τουρκία: «Διατηρούμε το δικαίωμα για τα 12 μίλια»

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών παραμένει σε ισχύ και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί.

Επανέλαβε ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στην επέκταση των χωρικών υδάτων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια, «όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η καταλληλότερη χρονική συγκυρία».

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου: «Επανεκκίνηση σε λίγους μήνες»

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι διαδικασίες για την πόντιση του καλωδίου θα επανεκκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο του Great Sea Interconnector, σημειώνοντας ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με τη Γαλλία για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού σεναρίου.

Αναφερόμενος στη στάση της Άγκυρας, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν διαθέτει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει την υλοποίηση του έργου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι δεν θα επιχειρήσει να παρέμβει.

Η ηλεκτρική διασύνδεση θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στη σύνδεσή της με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω της Ελλάδας.

«Πιο γρήγορες και πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να παραμείνει στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά τις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι μία τρίτη κυβερνητική θητεία δεν θα αποτελούσε επανάληψη των προηγούμενων.

Όπως είπε, θα απαιτούσε «ακόμη πιο γρήγορες και πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις», λαμβάνοντας υπόψη και τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της σημερινής κυβερνητικής περιόδου.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα, χωρίς την αντίληψη ότι το κυβερνών κόμμα είναι αναντικατάστατο.