Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά στην ανατολική Μεσόγειο

“Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε ανθεκτική και συμβάλλει στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο” τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του στις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αυστραλία με θύματα Εβραίους, τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, και την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη σημερινή κοινωνία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής” είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές, με σοβαρούς κινδύνους και πολλές ευκαιρίες για να διαμορφώσουμε αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή μας που θα εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία. Πρόσθεσε ότι το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας έχει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα, διέπεται από το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας, και η συμμαχία των τριών παράκτιων δημοκρατικών κρατών προάγει την ευημερία της περιοχής.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και έκανε έκκληση να επιστραφούν τα τελευταία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, ενώ σημείωσε ότι με τις πρωτοβουλίες Τραμπ αναδύεται μια νέα ευκαιρία, και η τήρηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρέπει να είναι ευθύνη και των δυο μερών. “Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια” είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας. Εξέφρασε την στήριξη του στη σταθερότητα του Λιβάνου και την εδαφική του ακεραιότητα, επισήμανε ότι η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο συνέβαλλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, ενώ αναφερόμενος στη Συρία τόνισε ότι ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος ‘Ασαντ έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και εθνότητες, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας των χριστιανών ορθόδοξων της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε, τα παραπάνω είναι μια παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία των χωρών τους, είπε ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα σε τομείς όπως η ετοιμότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις άλλες χώρες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αναφερόμενος στο θέμα της συνδεσιμότητας είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πύλη εισόδου για το LNG κάτι που είναι επωφελές και για την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι “μπορούμε να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειες και μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό”.

Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε ότι αναφέρθηκαν στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας που όπως είπε, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα που είναι κορυφαία χώρα στη ναυτιλία, και πρόσθεσε ότι θα γίνουν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των τριών χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMΕC και έκανε λόγο για “την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη”. Επανέλαβε πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες με την Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος για την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω του διαδρόμου, που όπως είπε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και οι ΗΠΑ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό.

Καταλήγοντας εξήρε την σημασία της τριμερούς συνεργασίας, είπε ότι έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα αποδώσει περισσότερα σε αυτή την περιοχή προκλήσεων και ευκαιριών, και όπως είπε, προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής και στην ενίσχυσή της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που μας υποδέχεστε σήμερα στην Ιερουσαλήμ. Όπως επισημάνατε, αυτή είναι η 10η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πιστεύω ότι αυτό επιβεβαιώνει το βάθος, την ωριμότητα, αλλά και τη στρατηγική σημασία μιας εταιρικής σχέσης που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, έχει αποδειχθεί ανθεκτική και ευέλικτη και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιτρέψτε μου επίσης να επαναλάβω τα λόγια του Νίκου και να εκφράσω τον βαθύ μας αποτροπιασμό για τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο Σίδνεϊ. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς τις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση, επαναλαμβάνω, δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες μας και η καταπολέμηση του μίσους, του φανατισμού και του ρατσισμού σε όλες τις μορφές τους είναι κοινή ευθύνη και, δυστυχώς, πρέπει να αποτελεί ένα συνεχές εγχείρημα.

Η περιοχή μας υφίσταται μια βαθιά αλλαγή. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, το 2023, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα έχουμε εισέλθει σε μια νέα γεωπολιτική φάση. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, αλλά πιστεύω ότι δημιουργεί επίσης μια σημαντική ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας που μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η τριμερής συνεργασία μας έχει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Πρέπει πάντα να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και να καθοδηγείται από τις αρχές της καλής γειτονίας. Αλλά αυτή η συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών μας, τριών ισχυρών και ακμάζουσων δημοκρατιών, θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες που θα προωθήσουν την ευημερία, όχι μόνο των λαών μας, αλλά και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα.

Συζητήσαμε για τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη Γάζα. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω τα λόγια του Πρωθυπουργού, μία έκκληση για την επιστροφή στο Ισραήλ της τελευταίας σορού θύματος του μακελειού της 7ης Οκτωβρίου. Πιστεύω, όμως, ότι μετά από δύο χρόνια πολέμου και χάρη στην προσωπική εμπλοκή του Προέδρου Trump, έχει προκύψει μια νέα ευκαιρία. Η προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων προς τη δεύτερη φάση μιας συμφωνίας θα πρέπει να είναι κοινή ευθύνη. Πρέπει πάντα να διασφαλίζουμε την πλήρη εξάλειψη της απειλής της τρομοκρατίας, να εγγυόμαστε την ασφάλεια του Ισραήλ και να ενισχύουμε περαιτέρω την περιφερειακή σταθερότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είμαστε πάντα έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και των προσπαθειών σταθεροποίησης. Πιστεύω ότι είμαστε μια χώρα που χαίρει μεγάλου σεβασμού στην περιοχή. Εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, σίγουρα θα την αδράξουμε.

Συζητήσαμε τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, υποστηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας και την εδαφική της ακεραιότητα. Η υποστήριξη που παρέχουμε ως Ελλάδα στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου είναι σημαντική, καθώς η διασφάλιση του κρατικού ελέγχου και του μονοπωλίου των όπλων σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, κοινή προτεραιότητα και για τις τρεις χώρες μας.

Όσον αφορά τη Συρία, έναν χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Assad, τονίζουμε την ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας και της σταθερότητας, αλλά και του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων.

Θα ήθελα να επισημάνω εδώ την ανάγκη προστασίας, ιδίως των χριστιανικών ορθόδοξων κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν υποστεί διώξεις στη Συρία. Αυτό πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο για μια βιώσιμη πολιτική λύση.

Συζητήσαμε εκτενώς για τους τομείς αμοιβαίας συνεργασίας σε διάφορους στρατηγικούς τομείς, την ασφάλεια και την άμυνα, όπου οι δύο χώρες μας ήδη συνεργάζονται στενά. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στην τεχνολογία και την καινοτομία. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεράστιας επανάστασης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμή της με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε σε τομείς όπως η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στεκόμαστε πάντα ενωμένοι όταν φυσικές καταστροφές πλήττουν τις χώρες μας, και θα ήθελα να δω έναν πιο δομημένο τρόπο συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αλλά ακόμη και τομείς όπως η διαχείριση των υδάτων, όπου το Ισραήλ έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις δύο χώρες μας, σε μια εποχή που η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα και μας επηρεάζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

O Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος μίλησαν για τη σημασία της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελούμε πύλη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό τόσο για την Κύπρο όσο και για το Ισραήλ. Γινόμαστε καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Και, φυσικά, η διασφάλιση της προώθησης σημαντικών έργων διασύνδεσης που ενώνουν τις τρεις χώρες μας παραμένει βασική προτεραιότητα για τις τρεις χώρες μας.

Συζητήθηκε το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας, ακόμα μία βασική προτεραιότητα, ιδίως για την Ελλάδα ως κορυφαία ναυτική χώρα. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κέντρο Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια στη Θάλασσα στην Κύπρο. Το Κέντρο αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, γεγονός που θα ενισχύσει την προστασία του κοινού θαλάσσιου χώρου μας. Φυσικά, το επόμενο έτος, οι ναυτικές μας δυνάμεις και οι ακτοφυλακές μας θα πραγματοποιήσουν κοινή άσκηση με επίκεντρο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Συζητήσαμε επίσης τη σημασία του διαδρόμου IMEC και την ανάγκη να προχωρήσουμε από την ασαφή ιδέα που υπάρχει σήμερα σε συγκεκριμένα παραδοτέα -παραδοτέα προσανατολισμένα σε έργα-, τα οποία θα αποδείξουν τη μεγάλη αξία αυτού του στρατηγικού διαδρόμου που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Βλέπουμε μεγάλη δυναμική στη συνεργασία σε αυτά τα έργα, όπως βλέπουμε μεγάλη δυναμική στην περαιτέρω αναζωογόνηση και ενίσχυση -και είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ένα σημείο που θα επισημάνετε κατά την επίσκεψή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες- της συνεργασίας 3+1 με τις ΗΠΑ. Αυτό παραμένει κεντρικό στοιχείο της οράματός μας για μια σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ προσθέτει, προφανώς, καθαρή αξία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω εδώ πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ για να υπογράψουν συμφωνίες στην Ελλάδα, αλλά και με την Ελλάδα, για να ενεργοποιήσουν τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος θα στέλνει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Ουγγαρία. Αυτό προσθέτει μια άλλη γεωπολιτική και γεωοικονομική διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θεωρώ ότι συντηρεί το έντονο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ότι αυτή η εταιρική σχέση έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα αποφέρει ακόμη πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτή τη νέα εποχή προκλήσεων και ευκαιριών. Προσβλέπουμε ιδιαίτερα στη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας μας στη βάση αυτού του εξαιρετικά επιτυχημένου τριμερούς σχήματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ.