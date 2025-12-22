Μητσοτάκης: Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ έχει στρατηγική βαρύτητα, ενισχύει την ασφάλεια στην περιοχή

Δηλώσεις έκαναν οι ηγέτες των κρατών μετά τηνΤριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το LNG. Μπορούμε επίσης να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Η θαλάσσια ασφάλεια συζητήθηκε επίσης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν αναζητούμε αντιπαράθεση με κανέναν. Και οι δύο ετέροιι μου εδώ δεν αναζητούν αντιπαράθεση αλλά σταθερότητα και ειρήνη. Θα υπερασπιστούμε τις χώρες μας, με τους διεθνείς κανόνες. Είναι μια τριμερής συμμαχία που προάγει τη σταθερότητα.

Για το Ιράν, για τον πόλεμο έχει επιτευχθεί πρόοδος. Οι δικές μας προσδοκίες δεν έχουν αλλάξει. Αναμένουμε το τέλος του πολέμου εναντίον μας. Θα εστιάσουμε στη Γάζα τώρα. Η Χαμάς, η κυριαρχία του Λιβάνου, οι Χούθι… », πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Δείτε τις δηλώσεις:

«Οι χώρες συνεργάζονται και στον τομέα της άμυνας καθώς ο εχθρός είναι υπαρκτός», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας έδωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο για τη στρατηγική συνεργασία όσο και για τη διασύνδεση στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν και τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, και πάλι μέσω του σχήματος 3+1. Όπως σημείωσε, «η παρουσία μας δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική», τονίζοντας ότι η συνεργασία των τριών χωρών έχει στρατηγική σημασία όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την Ανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η σύνοδος αναδεικνύει το βάθος της συνεργασίας και συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, καθώς και σε όσους γίνονται στόχος αντισημιτικών επιθέσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η περιοχή βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή, επισημαίνοντας πως από την τελευταία συνάντηση το 2023 το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει, δημιουργώντας νέους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες.

Αναφερόμενος στη Συρία, τόνισε ότι έναν χρόνο μετά την εγκαθίδρυση του νέου καθεστώτος, βασική πρόκληση παραμένει η διασφάλιση της ειρήνης, καθώς και η προστασία της ασφάλειας των θρησκευτικών μειονοτήτων, οι οποίες έχουν υποστεί διώξεις.