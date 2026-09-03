Μαρινάκης: “Για πρώτη φορά ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης”

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την ολοκλήρωση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος των έργων αποκατάστασης των υποδομών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel. Η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 2 Σεπτεμβρίου με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σε λειτουργία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως είχε δεσμευτεί πριν από περίπου έναν χρόνο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η τηλεδιοίκηση θα είχε ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου 2026. Μετά από μήνες συνεχιζόμενης δουλειάς και συντονισμένων ενεργειών όλων των εμπλεκομένων και υπό τη νέα πολιτική ηγεσία του χαρτοφυλακίου των Μεταφορών και τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κότσιρα αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και για πρώτη φορά ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης», τόνισε.

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Υπογράμμισε ότι οι σχετικές εγκρίσεις για τα τμήματα Οινόη-Τιθορέα και Λάρισα-Πλατύ «είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου και λεπτομερούς αξιολόγησης. Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση, το ETCS, η επιχειρησιακή επικοινωνία και η πρόσθετη ψηφιακή εποπτεία μέσω του railway.gov.gr δημιουργούν διαδοχικά επίπεδα προστασίας και ενισχύουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας». Προσέθεσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με συνέπεια και σχέδιο. «Στόχος είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και αξιόπιστος σιδηρόδρομος αντάξιος των αναγκών των πολιτών και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών».

Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα στον τομέα της οδικής ασφάλειας καθώς τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 50% λιγότερα θύματα από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη διότι ο Αύγουστος είναι διαχρονικά ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για την ασφάλεια στους δρόμους, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και των περισσότερων και μεγαλύτερων μετακινήσεων.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η θετική πορεία στην οδική ασφάλεια συνεχίστηκε και το 2026, μετά τη μείωση κατά 22% των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα το 2025, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ενισχύεται με την αυστηρή εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, περισσότερους ελέγχους, ψηφιακές κάμερες και παρεμβάσεις στις υποδομές. Τόνισε παράλληλα τις εξελίξεις στις αστικές συγκοινωνίες, με την κυκλοφορία 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, την πρόσληψη 171 οδηγών και την ενίσχυση του δικτύου μετά την επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά, καθώς και το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα του τραμ στην Αθήνα από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Σημείωσε ακόμη ότι εγκρίθηκε επενδυτικό πρόγραμμα 2,3 δισ. ευρώ για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων, με έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ΑΠΕ, φραγμάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο ενιαίο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής και κρατικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, που απλοποιεί τις διαδικασίες και επιταχύνει την αποζημίωση πληγέντων και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημείωσε τη λειτουργία του «Traffic Commander» και της ομάδας «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο στην Αττική. Τέλος, ανέδειξε την αύξηση άνω του 90% των κατ’ οίκον παραδόσεων Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ και την έναρξη του νέου συστήματος ενδονοσοκομειακής συνταγογράφησης.

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Κλείνοντας ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

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«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Με την ολοκλήρωση, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, των έργων αποκατάστασης των υποδομών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel”, η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 2 Σεπτεμβρίου με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σε λειτουργία.

Όπως είχε δεσμευθεί πριν περίπου έναν χρόνο ο πρώην αν. Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης η τηλεδιοίκηση θα είχε ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου 2026. Μετά από μήνες συνεχιζόμενης δουλειάς και συντονισμένων ενεργειών όλων των εμπλεκομένων και υπό την νέα πολιτική ηγεσία του χαρτοφυλακίου των μεταφορών και τον αν. Υπουργό Γιώργο Κώτσηρα, αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και για πρώτη φορά, ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης.

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Παράλληλα, η ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, με τις Αποφάσεις 67/2026 και 68/2026, χορήγησε ρητά έγκριση θέσης σε λειτουργία στις σταθερές παρατρόχιες εγκαταστάσεις ETCS επιπέδου 1 για τα τμήματα Οινόη-Τιθορέα και Λάρισα-Πλατύ. Οι εγκρίσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου και λεπτομερούς αξιολόγησης.

Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση, το ETCS, η επιχειρησιακή επικοινωνία και η πρόσθετη ψηφιακή εποπτεία μέσω του railway.gov.gr δημιουργούν διαδοχικά επίπεδα προστασίας και ενισχύουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.

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Η προσπάθεια συνεχίζεται με συνέπεια και σχέδιο. Στόχος μας είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και αξιόπιστος σιδηρόδρομος, αντάξιος των αναγκών των πολιτών και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα στον τομέα της οδικής ασφάλειας καθώς τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 50% λιγότερα θύματα από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Αύγουστος είναι διαχρονικά ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για την ασφάλεια στους δρόμους, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και των περισσότερων και μεγαλύτερων μετακινήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 22% στα θανατηφόρα τροχαία, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έως τώρα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι η πτωτική αυτή τάση συνεχίζεται.

Η προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας συνεχίζεται με αυστηρή εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την εντατικοποίηση των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας, την επέκταση των ψηφιακών καμερών, παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζεται είναι μια σημαντική νίκη.

Στο πεδίο των αστικών συγκοινωνιών, δύο σημαντικές εξελίξεις ενισχύουν την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Από χθες κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 50 καινούρια, ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία, με τα οποία ενισχύθηκε ο στόλος του ΟΑΣΘ. Τα νέα λεωφορεία δρομολογούνται σε πολυπληθείς περιοχές, κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς και στη γραμμή του αεροδρομίου. Η ένταξή τους στην κυκλοφορία, σε συνδυασμό με την πρόσληψη 171 επιπλέον οδηγών, επιτρέπει την ενίσχυση της συχνότητας των δρομολογίων και των συνθηκών μετακίνησης.

Σε συνδυασμό με την πρόσφατη επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, την ανανέωση του στόλου και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνεται ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, από τις 7 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ, με περισσότερα ημερήσια δρομολόγια, περισσότερους συρμούς σε κυκλοφορία και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των περίπου 55.000 επιβατών που χρησιμοποιούν καθημερινά το τραμ, αλλά και η επιλογή του τραμ ως μέσου μετακίνησης από ακόμα περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας.

Έργα και δράσεις, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νήσων, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το Ταμείο συστάθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα ως ένα ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο, που συνδυάζει την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, την αποθήκευση και την ηλεκτροκίνηση.

Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις αφορούν σε:

* 1,1 δισ. ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις και συναφείς ενεργειακές υποδομές στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου,

* 977 εκατ. ευρώ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

* 200 εκατ. ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού και

* 56 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο εισάγεται ένα νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές.

Στα βασικά οφέλη της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

-Μετάβαση από ένα σύστημα αποσπασματικών παρεμβάσεων σε ένα ενιαίο, ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο κρατικής αρωγής

Στόχος είναι ο πολίτης και η επιχείρηση που πλήττονται από μια φυσική καταστροφή να γνωρίζουν τι δικαιούνται, πώς το λαμβάνουν και ποιος ελέγχει τη διαδικασία.

-Απλοποίηση διαδικασιών

Ο πολίτης, πλέον, θα μπορεί να υποβάλλει την αίτηση στήριξης ψηφιακά και να παρακολουθεί την πορεία της.

-Μέριμνα για πληγέντες του παρελθόντος

Μεταβατικές ρυθμίσεις επιτρέπουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληγέντων να επανέλθουν στη διαδικασία και να κριθούν με το νέο πλαίσιο, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

-Fast track διαδικασίες και για την επιχειρηματικότητα

-Συμπληρωματική λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης.

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, το «Traffic Commander», ενώ παράλληλα ξεκίνησε τη δράση της η επιχειρησιακή ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ».

Η διαχείριση του κυκλοφοριακού γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με την αξιοποίηση τόσο της τεχνολογίας όσο και του έμψυχου δυναμικού, δηλαδή των δικυκλιστών και των τροχονόμων.

Ο στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είναι σταδιακά να κερδίσουμε ακόμη και 25%-30% χρόνο στην κίνηση των οχημάτων.

Πάνω από 90% αυξήθηκαν τον Αύγουστο του 2026 οι κατ’ οίκον παραδόσεις Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Τον πλέον απαιτητικό μήνα του χρόνου, δηλαδή, τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα αυτά σκευάσματα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στους δικαιούχους.

Αξίζει να επισημανθεί πως μέσα σε έναν χρόνο σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των δικαιούχων που επέλεξαν να παραλάβουν τη φαρμακευτική τους αγωγή «κατ’ οίκον».

Παράλληλα, την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης.

Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του θα καταγράφεται ηλεκτρονικά. Διασφαλίζεται, έτσι πλήρης ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια.

Ο Πρωθυπουργός, σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην τελετή εγκαινίων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 12:00 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου».