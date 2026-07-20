Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαστε μια γροθιά – Υπάρχουν ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Μήνυμα στήριξης προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν στη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

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Όπως σημείωσε, υπάρχουν βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη εξαρχής, καθώς –όπως είπε– η δικογραφία ήταν ιδιαίτερα αδύναμη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε όσους θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, εκφράζοντας την ευχή η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

«Είμαστε μια γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός είναι πλέον εδραιωμένος, ωστόσο διατύπωσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι εισαγγελείς κρίνονται από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και υποστήριξε ότι οι υποθέσεις που οδηγούνται στο ακροατήριο θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες, εκτιμώντας πως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ευχαριστώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συμμετοχή τους στις εργασίες της αρμόδιας επιτροπής.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την επιλογή της να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, στρέφοντας τα πυρά του κυρίως κατά του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η θέση του κόμματος ότι προεξοφλεί την εξασφάλιση 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή «καταστρατηγεί τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του Συντάγματος».

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Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια συστηματικότητα και το επόμενο διάστημα.