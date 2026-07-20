Μητσοτάκης προς ΚΟ της ΝΔ: “Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθρέφτης της αλήθειας πριν τις εκλογές της άνοιξης”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στην ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

Ο πρωθυπουργός είπε στη συνέχεια ότι οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση συνιστούν τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

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Επ’ αυτού σημείωσε ότι αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για την αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και τη πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε:

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια».

Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας

«Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης – θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. «Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους», υπογράμμισε.

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Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

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«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους – χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές – η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι 16 χρόνια μετά οι Αρχές αισθάνονται ότι έχουν επαρκές υλικό για να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της Μarfin.

«Επιμένω διότι αυτό το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας. Με σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης και αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας τελείως διαφορετική από αυτό που βιώνουν οι πολίτες», επισήμανε.