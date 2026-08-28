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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 0,48% – Έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα

Στα 239,43 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των συναλλαγών. Ο ΟΛΠ σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ πιέσεις δέχθηκαν Allwyn και CrediaBank.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 0,48% – Έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα
DEBATER NEWSROOM

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να συμπληρώνει έξι διαδοχικές ανοδικές εβδομάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.686,82 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,74%.

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Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,74%. Από τις αρχές Αυγούστου σημειώνει άνοδο 4,29%, ενώ τα κέρδη του από την αρχή του 2026 διαμορφώνονται στο 26,37%.

Στα 239,43 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 28.584.216 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,51%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,59%.

Στο σύνολο της αγοράς, 56 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 45 υποχώρησαν και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

Κέρδη 3,36% για τον ΟΛΠ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν:

  • ΟΛΠ: +3,36%
  • ΕΥΔΑΠ: +2,12%
  • ΕΛΠΕ: +2,11%
  • Optima Bank: +1,69%
  • Jumbo: +1,47%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν:

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  • Allwyn: -2,33%
  • CrediaBank: -1,98%
  • Motor Oil: -1,64%

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι μετοχές της Foodlink με 5,05% και της ΕΛΒΕ με 4,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Αφοί Κορδέλλου με 2,57% και της Allwyn με 2,33%.

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Πειραιώς και Alpha Bank στην κορυφή των συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν:

  • Η Πειραιώς, με 5.506.972 μετοχές
  • Η Alpha Bank, με 5.322.486 μετοχές

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν επίσης η Πειραιώς, με 56,43 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank, με 24,41 εκατ. ευρώ.

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Το κλείσιμο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης

  • AKTOR: 10,3600 ευρώ (-0,38%)
  • Allwyn: 13,8200 ευρώ (-2,33%)
  • Τράπεζα Κύπρου: 10,7200 ευρώ (+1,32%)
  • CrediaBank: 0,9900 ευρώ (-1,98%)
  • Metlen: 49,9200 ευρώ (+0,12%)
  • Optima Bank: 12,0000 ευρώ (+1,69%)
  • Titan: 53,6500 ευρώ (+0,66%)
  • Alpha Bank: 4,5720 ευρώ (+0,93%)
  • Aegean Airlines: 12,2200 ευρώ (-0,33%)
  • Viohalco: 17,0200 ευρώ (αμετάβλητη)
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 47,0000 ευρώ (-0,38%)
  • ΔΑΑ: 10,4300 ευρώ (-0,10%)
  • ΔΕΗ: 23,8600 ευρώ (+1,10%)
  • Coca-Cola HBC: 53,8000 ευρώ (+0,94%)
  • ΕΛΠΕ: 15,4700 ευρώ (+2,11%)
  • ElvalHalcor: 3,7500 ευρώ (-0,27%)
  • Εθνική Τράπεζα: 16,8550 ευρώ (+0,45%)
  • ΕΥΔΑΠ: 12,5200 ευρώ (+2,12%)
  • Eurobank: 4,6500 ευρώ (+1,35%)
  • Lamda Development: 6,4200 ευρώ (-0,47%)
  • Motor Oil: 60,1000 ευρώ (-1,64%)
  • Jumbo: 26,2200 ευρώ (+1,47%)
  • ΟΛΠ: 41,5000 ευρώ (+3,36%)
  • ΟΤΕ: 19,8000 ευρώ (+0,46%)
  • Πειραιώς: 10,2000 ευρώ (+0,25%)
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