Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με άνοδο 0,48% – Έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να συμπληρώνει έξι διαδοχικές ανοδικές εβδομάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.686,82 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,74%.

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Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,74%. Από τις αρχές Αυγούστου σημειώνει άνοδο 4,29%, ενώ τα κέρδη του από την αρχή του 2026 διαμορφώνονται στο 26,37%.

Στα 239,43 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 28.584.216 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,51%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,59%.

Στο σύνολο της αγοράς, 56 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 45 υποχώρησαν και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

Κέρδη 3,36% για τον ΟΛΠ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν:

ΟΛΠ: +3,36%

+3,36% ΕΥΔΑΠ: +2,12%

+2,12% ΕΛΠΕ: +2,11%

+2,11% Optima Bank: +1,69%

+1,69% Jumbo: +1,47%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν:

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Allwyn: -2,33%

-2,33% CrediaBank: -1,98%

-1,98% Motor Oil: -1,64%

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι μετοχές της Foodlink με 5,05% και της ΕΛΒΕ με 4,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Αφοί Κορδέλλου με 2,57% και της Allwyn με 2,33%.

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Πειραιώς και Alpha Bank στην κορυφή των συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν:

Η Πειραιώς , με 5.506.972 μετοχές

, με 5.506.972 μετοχές Η Alpha Bank, με 5.322.486 μετοχές

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν επίσης η Πειραιώς, με 56,43 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank, με 24,41 εκατ. ευρώ.

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Το κλείσιμο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης