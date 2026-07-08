Τρίκαλα: Συνελήφθη 52χρονος που προκάλεσε πυρκαγιά μετά από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Στη διερεύνηση των αιτίων πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, 07 Ιουλίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση πλησίον δασικής έκτασης, στην Κοινότητα Πετροχωρίου του Δήμου Πύλης Τρικάλων, προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, με χρήση ηλεκτρικού τροχού και συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο μνημείο πεσόντων της περιοχής, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

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Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης στην όμορη δασική βλάστηση. Από την έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος 52χρονος ημεδαπός.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος. Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής διατάχθηκε η κράτησή του, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546 ευρώ, για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, λόγω παντελούς έλλειψης των προβλεπόμενων μέτρων αποτροπής και ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 537 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 686.027,40 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 171 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 158 (92,40%) αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 13 (7,60%) υποθέσεις από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.