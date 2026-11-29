Στα 3,6 δισ. ευρώ αθροιστικά έως το 2030 υπολογίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ύψος των νέων μόνιμων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι οι αγροτικές πληρωμές ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης, ενώ η εξόφληση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο της ανάρτησης βρέθηκε η διαπραγμάτευση για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αύξησης των ευρωπαϊκών πόρων, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του σε περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική Συνοχής.

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Η πρόταση για έσοδα 12–15 δισ. ευρώ από το 6G

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Ευρώπη, υποστήριξε, χρειάζεται πρόσθετα έσοδα για να επενδύσει στην άμυνα, την ενέργεια και την τεχνολογία, διατηρώντας παράλληλα τους πόρους για τους αγρότες και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ως παράδειγμα ανέφερε την ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να αποφέρει 12 έως 15 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Έδωσε και πολιτική διάσταση στη διαπραγμάτευση, επισημαίνοντας ότι μπορεί να παραμείνει ανοιχτή έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η Ελλάδα θα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αγροτικές ενισχύσεις, επιστροφή ενοικίου και προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ

Σχεδόν 500.000 παραγωγοί, δηλαδή εννέα στους δέκα από όσους ξεκίνησαν τη διαδικασία, έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους στο myAGRO, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Μετά την προκαταβολή της Δευτέρας και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στις 30 Δεκεμβρίου, οι καταβολές αγροτικών ενισχύσεων θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Δημόσιο έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας πληρωμών και διαβεβαίωσε ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν.

Για την επιστροφή ενοικίου σε 932.652 δικαιούχους, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι καταβλήθηκαν συνολικά 236 εκατ. ευρώ, τέσσερις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Στην ενίσχυση των δύο ενοικίων, υπό προϋποθέσεις, εντάσσονται 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά 27.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα άνω των 50 ετών. Η επιδότηση προς τις επιχειρήσεις διαρκεί 12 μήνες και κυμαίνεται από 7.878 έως 11.817 ευρώ ανά πρόσληψη.

Δώδεκα νέα σχολεία στα Χανιά και φράγμα στη Μεσσηνία

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνεται η υπογραφή σύμβασης ύψους 50,6 εκατ. ευρώ για 12 νέα σχολεία στον Δήμο Χανίων, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει και τη συντήρησή τους για 25 χρόνια. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα προγράμματα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, μαζί με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», καλύπτουν πάνω από 3.400 σχολικές μονάδες.

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Στη Μεσσηνία, το φράγμα Μιναγιώτικου, έργο ύψους 149 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να εξυπηρετήσει την άρδευση 35.000 στρεμμάτων και την ύδρευση πέντε οικισμών. Στην Υγεία, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ενίσχυση άνω των 10 εκατ. ευρώ για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, ενώ για την ενδοοικογενειακή βία σημείωσε ότι λειτουργούν τρία νέα εξειδικευμένα γραφεία της ΕΛ.ΑΣ. σε Κηφισιά, Νίκαια και Άγιο Παντελεήμονα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 66.

Αμυντική βιομηχανία, επιστροφές μεταναστών και Γλυπτά του Παρθενώνα

Στην άμυνα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προβλέπει τη δυνατότητα πώλησης αμυντικού εξοπλισμού από την Ελλάδα μέσω διακρατικών συμφωνιών και τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

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Για το μεταναστευτικό, αναφέρθηκε στην πτήση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με 114 οικειοθελείς επιστροφές και ανέφερε ότι οι συνολικές επιστροφές έχουν ξεπεράσει τις 6.000. Αναγνώρισε παράλληλα την αυξημένη πίεση στην Κρήτη και σημείωσε ότι το 2026 εγκρίθηκαν 27.000 περισσότερες μετακλήσεις αλλοδαπών εργαζομένων σε σύγκριση με το 2025.

Κλείνοντας, στάθηκε στην επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης και στην έκθεση «Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει», που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ψηφιακή ανασύνθεση της ζωφόρου. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα και ότι «καμία συμφωνία δεν μπορεί να προϋποθέτει την αναγνώριση ξένης κυριότητας στους εθνικούς μας θησαυρούς».