Δηλώσεις από τις Βρυξέλλες έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξευρεθούν νέοι πόροι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς να επιβαρυνθούν οι χώρες με περικοπές.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να αποδεχθεί μειώσεις στη χρηματοδότηση.

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«Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα, ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχθούμε μια Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και συνδέονται, στα μάτια των πολιτών, με την ίδια την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κάνει μια φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την οποία και χαιρετίζω. Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχθούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», σημείωσε ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, με δεδομένες τις πολιτικές εξελίξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί οριστική λύση.

Η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Προσερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία. Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές.

Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχτούμε μια Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή αγροτική πολιτική.

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Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κάνει μια φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την οποία και χαιρετίζω.

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Θέλω, όμως, να είμαι απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορέσει επί της αρχής να δεχθεί περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Από εκεί και πέρα, είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε και τα περιθώρια ως προς την εξέλιξη καινούργιων ιδίων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

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Εξάλλου, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας.

Να καταλήξω λέγοντας ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μια οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας, όμως, και απόλυτη αίσθηση των κοινωνικών συσχετισμών, τους οποίους υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».