Αγροτικό πετρέλαιο: Πληρώνονται σήμερα 117.198 αγρότες – Επιστροφή φόρου 33,9 εκατ. ευρώ

Στην καταβολή συνολικά 33.937.935,33 ευρώ σε 117.198 αγρότες προχωρά σήμερα, Παρασκευή (30/10), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της τρίτης πληρωμής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2026.

Η πληρωμή αφορά τις αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, και τα σχετικά παραστατικά έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send.

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Τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της φορολογικής διοίκησης.

Αγροτικό πετρέλαιο: Σχεδόν 80 εκατ. ευρώ οι επιστροφές μέσα στο 2026

Με την τρίτη καταβολή, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για την επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από την αρχή του έτους ανέρχεται σε 79.839.664,46 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 126.997 αγρότες έχουν λάβει ενίσχυση μέσω των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.

Τα βασικά στοιχεία της νέας καταβολής είναι: Στοιχείο Ποσό / Αριθμός Τρίτη πληρωμή ΕΦΚ 33.937.935,33 € Δικαιούχοι τρίτης πληρωμής 117.198 Συνολικές επιστροφές 2026 79.839.664,46 € Συνολικοί δικαιούχοι μέσα στο 2026 126.997 Περίοδος αγορών πετρελαίου Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2026

Ο συνολικός αριθμός των 126.997 δικαιούχων αφορά τους αγρότες που έχουν λάβει επιστροφή σε τουλάχιστον μία από τις πληρωμές του έτους και δεν πρέπει να συγχέεται με τον αριθμό των δικαιούχων της σημερινής καταβολής.

ΑΑΔΕ: Πώς βλέπουν οι αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για τα ποσά επιστροφής ΕΦΚ που τους αναλογούν μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

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Μέσω της εφαρμογής μπορούν να ελέγχουν:

Τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής.

Τα ποσά επιστροφής ΕΦΚ που έχουν υπολογιστεί βάσει των διαθέσιμων παραστατικών.

Τις καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε καθεμία από τις πληρωμές του 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για να αναζητήσουν τη σχετική εφαρμογή.

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Ποιες αγορές πετρελαίου περιλαμβάνει η πληρωμή

Η τρίτη πληρωμή αφορά τις αγορές πετρελαίου κίνησης του τρίτου τριμήνου, για τις οποίες τα προβλεπόμενα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από τα συστήματα myDATA και e-send για τον προσδιορισμό των επιστροφών που αναλογούν στους δικαιούχους.

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Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν τις αγορές που έχουν συνυπολογιστεί και τα ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Η νέα καταβολή αποτελεί την τρίτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για το 2026, με τις συνολικές επιστροφές του έτους να πλησιάζουν πλέον τα 80 εκατ. ευρώ.