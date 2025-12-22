Νετανιάχου: «Ούτε να το σκέφτεστε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες» – Το μήνυμα μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη & Χριστοδουλίδη

Κοινές δηλώσεις πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/12/2025) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η ασφάλεια, η ενέργεια και η περιφερειακή σταθερότητα. Ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι «όσοι πιστεύουν πως μπορούν να αναβιώσουν αυτοκρατορίες, θα διαπιστώσουν ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Όπως τόνισε, οι τρεις χώρες είναι «δημοκρατίες που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια» και είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τριμερής συνεργασία «αναδεικνύει το βάθος των σχέσεών μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές αλλαγές που έχουν επέλθει από την τελευταία σύνοδο το 2023, επισημαίνοντας ότι αναδύονται νέοι κίνδυνοι αλλά και νέες ευκαιρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου για το LNG, αλλά και ως εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς και το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, καθώς και σε όσους υφίστανται επιθέσεις αντισημιτισμού.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι οι τρεις χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους και στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι «ο εχθρός είναι υπαρκτός».

Αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση, αλλά θα υπερασπιστεί την ασφάλειά του με βάση το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι η τριμερής συμμαχία λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας. Έκανε επίσης αναφορές στις εξελίξεις στη Γάζα, τη Χαμάς, τον Λίβανο και τους Χούθι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την πρόθεσή του να προτείνει τη σύσταση διακομματικής επιτροπής έρευνας για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, στα πρότυπα των ερευνών που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε έμφαση στη στρατηγική σημασία των ενεργειακών συνεργασιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Όπως δήλωσε, η παρουσία και η συνεργασία των τριών χωρών «δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική» και έχει σημασία όχι μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την Ανατολική Ευρώπη.

Νωρίτερα, στο περιθώριο της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διμερή συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που μας υποδέχεστε σήμερα στην Ιερουσαλήμ. Όπως επισημάνατε, αυτή είναι η 10η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πιστεύω ότι αυτό επιβεβαιώνει το βάθος, την ωριμότητα, αλλά και τη στρατηγική σημασία μιας εταιρικής σχέσης που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, έχει αποδειχθεί ανθεκτική και ευέλικτη και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιτρέψτε μου επίσης να επαναλάβω τα λόγια του Νίκου και να εκφράσω τον βαθύ μας αποτροπιασμό για τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο Σίδνεϊ. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς τις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση, επαναλαμβάνω, δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες μας και η καταπολέμηση του μίσους, του φανατισμού και του ρατσισμού σε όλες τις μορφές τους είναι κοινή ευθύνη και, δυστυχώς, πρέπει να αποτελεί ένα συνεχές εγχείρημα.

Η περιοχή μας υφίσταται μια βαθιά αλλαγή. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, το 2023, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα έχουμε εισέλθει σε μια νέα γεωπολιτική φάση. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, αλλά πιστεύω ότι δημιουργεί επίσης μια σημαντική ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας που μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία.

Πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η τριμερής συνεργασία μας έχει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Πρέπει πάντα να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και να καθοδηγείται από τις αρχές της καλής γειτονίας. Αλλά αυτή η συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών μας, τριών ισχυρών και ακμάζουσων δημοκρατιών, θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες που θα προωθήσουν την ευημερία, όχι μόνο των λαών μας, αλλά και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα.

Συζητήσαμε για τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη Γάζα. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω τα λόγια του Πρωθυπουργού, μία έκκληση για την επιστροφή στο Ισραήλ της τελευταίας σορού θύματος του μακελειού της 7ης Οκτωβρίου. Πιστεύω, όμως, ότι μετά από δύο χρόνια πολέμου και χάρη στην προσωπική εμπλοκή του Προέδρου Trump, έχει προκύψει μια νέα ευκαιρία. Η προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων προς τη δεύτερη φάση μιας συμφωνίας θα πρέπει να είναι κοινή ευθύνη. Πρέπει πάντα να διασφαλίζουμε την πλήρη εξάλειψη της απειλής της τρομοκρατίας, να εγγυόμαστε την ασφάλεια του Ισραήλ και να ενισχύουμε περαιτέρω την περιφερειακή σταθερότητα.

Είμαστε πάντα έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και των προσπαθειών σταθεροποίησης. Πιστεύω ότι είμαστε μια χώρα που χαίρει μεγάλου σεβασμού στην περιοχή. Εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, σίγουρα θα την αδράξουμε.

Συζητήσαμε τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, υποστηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας και την εδαφική της ακεραιότητα. Η υποστήριξη που παρέχουμε ως Ελλάδα στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου είναι σημαντική, καθώς η διασφάλιση του κρατικού ελέγχου και του μονοπωλίου των όπλων σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, κοινή προτεραιότητα και για τις τρεις χώρες μας.

Όσον αφορά τη Συρία, έναν χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Assad, τονίζουμε την ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας και της σταθερότητας, αλλά και του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων.

Θα ήθελα να επισημάνω εδώ την ανάγκη προστασίας, ιδίως των χριστιανικών ορθόδοξων κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν υποστεί διώξεις στη Συρία. Αυτό πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο για μια βιώσιμη πολιτική λύση.

Συζητήσαμε εκτενώς για τους τομείς αμοιβαίας συνεργασίας σε διάφορους στρατηγικούς τομείς, την ασφάλεια και την άμυνα, όπου οι δύο χώρες μας ήδη συνεργάζονται στενά. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στην τεχνολογία και την καινοτομία. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεράστιας επανάστασης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμή της με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε σε τομείς όπως η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στεκόμαστε πάντα ενωμένοι όταν φυσικές καταστροφές πλήττουν τις χώρες μας, και θα ήθελα να δω έναν πιο δομημένο τρόπο συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αλλά ακόμη και τομείς όπως η διαχείριση των υδάτων, όπου το Ισραήλ έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις δύο χώρες μας, σε μια εποχή που η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα και μας επηρεάζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

O Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος μίλησαν για τη σημασία της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελούμε πύλη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό τόσο για την Κύπρο όσο και για το Ισραήλ. Γινόμαστε καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Και, φυσικά, η διασφάλιση της προώθησης σημαντικών έργων διασύνδεσης που ενώνουν τις τρεις χώρες μας παραμένει βασική προτεραιότητα για τις τρεις χώρες μας.

Συζητήθηκε το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας, ακόμα μία βασική προτεραιότητα, ιδίως για την Ελλάδα ως κορυφαία ναυτική χώρα. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κέντρο Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια στη Θάλασσα στην Κύπρο. Το Κέντρο αυτό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, γεγονός που θα ενισχύσει την προστασία του κοινού θαλάσσιου χώρου μας. Φυσικά, το επόμενο έτος, οι ναυτικές μας δυνάμεις και οι ακτοφυλακές μας θα πραγματοποιήσουν κοινή άσκηση με επίκεντρο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Συζητήσαμε επίσης τη σημασία του διαδρόμου IMEC και την ανάγκη να προχωρήσουμε από την ασαφή ιδέα που υπάρχει σήμερα σε συγκεκριμένα παραδοτέα -παραδοτέα προσανατολισμένα σε έργα-, τα οποία θα αποδείξουν τη μεγάλη αξία αυτού του στρατηγικού διαδρόμου που θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη.

Βλέπουμε μεγάλη δυναμική στη συνεργασία σε αυτά τα έργα, όπως βλέπουμε μεγάλη δυναμική στην περαιτέρω αναζωογόνηση και ενίσχυση -και είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι ένα σημείο που θα επισημάνετε κατά την επίσκεψή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες- της συνεργασίας 3+1 με τις ΗΠΑ. Αυτό παραμένει κεντρικό στοιχείο της οράματός μας για μια σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ προσθέτει, προφανώς, καθαρή αξία, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω εδώ πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ για να υπογράψουν συμφωνίες στην Ελλάδα, αλλά και με την Ελλάδα, για να ενεργοποιήσουν τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος θα στέλνει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Ουγγαρία. Αυτό προσθέτει μια άλλη γεωπολιτική και γεωοικονομική διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θεωρώ ότι συντηρεί το έντονο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ότι αυτή η εταιρική σχέση έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα αποφέρει ακόμη πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτή τη νέα εποχή προκλήσεων και ευκαιριών. Προσβλέπουμε ιδιαίτερα στη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας μας στη βάση αυτού του εξαιρετικά επιτυχημένου τριμερούς σχήματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ.