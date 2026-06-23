Ανδρέας Παπανδρέου: Το πολιτικό μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του – Τον τίμησαν ο Νίκος Ανδρούλακης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ (εικόνες)

Τον πρώην αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και την τεράστια παρακαταθήκη που άφησε τίμησαν πολιτικοί και μέλη της οικογένειάς του που έδωσαν το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης (23/6).

​Πάνω από το μνήμα του ιστορικού πολιτικού ηγέτη βρέθηκε σχεδόν σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» κορυφαία και ιστορικά στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και η Τόνια Αντωνίου.

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Αμέσως μετά το πέρας του μνημόσυνου για τον Ανδρέα Παπανδρέου, στον περιβάλλοντα χώρο σχηματίστηκαν πολλά «πηγαδάκια», όπου βουλευτές και στελέχη συζήτησαν εκτενώς.

​Πριν από την αποχώρησή τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι οι παρευρισκόμενοι απέδωσαν φόρο τιμής, αφήνοντας από ένα λουλούδι πάνω στο μνήμα του ανθρώπου που σφράγισε τη εποχή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Δείτε εικόνες (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΕUROKINISSI):