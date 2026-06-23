Εύβοια: Άνδρας έβαλε φωτιά και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εύβοια όταν 45χρονος στον δήμο Ιστιαίας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού πρώτα έβαλε φωτιά.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, o 45χρονος το μεσημέρι της Τρίτης 23/06, έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Ασμίνιο της Ιστιαίας και έπειτα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

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Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική αλλά και η ΕΛΑΣ έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Ο 45χρονος έχει αυτοτραυματιστεί και παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και πυροσβεστών που έσβησαν την φωτιά στην αυλή αρνείται να βγει έξω.