Εύβοια: Άνδρας έβαλε φωτιά και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Έχει αυτοτραυματιστεί και αρνείται να βγει από την οικία
Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εύβοια όταν 45χρονος στον δήμο Ιστιαίας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού πρώτα έβαλε φωτιά.
Όπως μεταδίδει το eviaonline, o 45χρονος το μεσημέρι της Τρίτης 23/06, έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Ασμίνιο της Ιστιαίας και έπειτα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική αλλά και η ΕΛΑΣ έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.
Ο 45χρονος έχει αυτοτραυματιστεί και παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και πυροσβεστών που έσβησαν την φωτιά στην αυλή αρνείται να βγει έξω.
πηγή στην Google
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