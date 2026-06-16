Μαρινάκης: “Mηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους έως 25 ετών για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη”

Έντονη κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για δωρεάν μετακίνηση των νέων στα ΜΜΜ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξη του στο OPEN, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε λαϊκίστικες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και την κατηγόρησε για έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα.

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«Αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, οι δύο ανταγωνιστές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, μου θυμίζει αυτούς που συζητάνε για μια άλλη οικογένεια, για το πού θα πάει διακοπές, για το τι σπίτι θα αγοράσει, χωρίς να τους έχει πει κανείς αν μπορούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα για όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο πού θα κατευθυνθούν οι πόροι: «Η αντιπολίτευση μιλάει για το πού θα δοθούν λεφτά και πώς θα δοθούν λεφτά, χωρίς να περιγράφει πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μεγαλώσει η πίτα κι άλλο και να μπορούν να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα».

Όπως τόνισε, κανείς δεν διαφωνεί με μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες: «Κανένας δεν είναι αντίθετος με οτιδήποτε βοηθάει τον κόσμο. Όλοι θέλουμε να μειωθούν κι άλλοι φόροι, όλοι θέλουμε να δοθούν ακόμη περισσότερα. Η διαφορά ημών με τα άλλα κόμματα είναι ότι εμείς περιγράφουμε και εφαρμόζουμε πολιτική που μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα στο κράτος και στο τέλος της ημέρας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μέτρα που βοηθούν την κοινωνία».

Σε ερώτηση για τα δωρεάν εισιτήρια ΜΜΜ στους νέους, πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κ. Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα μέχρι 25 ετών. Είναι χρήματα που μπορεί ένας νέος άνθρωπος να διαθέσει όπως θέλει. Τον φορολογικό συντελεστή τον πήγαμε από το 29% στο μηδέν και για έναν άνθρωπο έως 30 ετών στο 9%».

«Αυτά τα μέτρα, ο μηδενισμός του φόρου και οι μειώσεις φόρων, δεν χειροκροτήθηκαν από την αντιπολίτευση. Δεν υποδέχθηκαν με την αυτονόητη θετική στάση μια πολιτική που αφορά όλες τις δραστηριότητες ενός νέου ανθρώπου», πρόσθεσε.

«Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έρχεται να κυβερνήσει τον τόπο. Την άλλη φορά μιλούσε για τετραήμερη εργασία. Αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, όταν ακόμη δεν είχαν μπει φίλτρα. Μετά κατάλαβαν και το μάζεψαν. Έναν μήνα μετά ήρθε το δεύτερο πυροτέχνημα», ανέφερε ακόμη τονίζοντας πως δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να καταθέτει προτάσεις.

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«Δεν λέω ότι δεν έχουν δικαίωμα ή ότι δεν μπορούν να καταθέτουν προτάσεις. Κάθε μέτρο που βοηθάει τον κόσμο, επί της αρχής, βρίσκει σύμφωνους και εμένα και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ποια είναι η διαφορά μας; Εμείς εφαρμόζουμε μια πολιτική που πρώτα φέρνει έσοδα στα ταμεία του κράτους, τα οποία η αντιπολίτευση καταγγέλλει ως αυξημένα φορολογικά έσοδα. Και αφού φέρουμε έσοδα στο κράτος με την πολιτική μας – και μακάρι να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμη περισσότερα – τα δίνουμε πίσω στους πολίτες. Αυτή είναι η σωστή σειρά», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.