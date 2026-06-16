Τι συμβαίνει με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την ημερομηνία 5/7/2026 (Εικόνα+ Βίντεο)

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μία αινιγματική ανάρτηση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Αργά το βράδυ, η γνωστή πολιτικός δημοσίευσε μία εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «… είστε έτοιμοι;», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει ήδη πυροδοτήσει σενάρια και ερωτήματα, καθώς πολλοί συνδέουν την ημερομηνία 5 Ιουλίου 2026 με την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 — μία ημέρα με ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό για τη χώρα.

Όσοι παρακολουθούν στενά την πολιτική της πορεία σημειώνουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου σπάνια προχωρά σε δημόσιες παρεμβάσεις χωρίς σαφές μήνυμα ή συγκεκριμένο στόχο, γεγονός που κάνει τη χρονική συγκυρία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, η όποια ανακοίνωση αναμένεται να γίνει το απόγευμα στην περιοχή των Λιπασμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το περιεχόμενό της. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μία εξέλιξη με θετικό πρόσημο, που ενδέχεται να έχει πολιτικό αντίκτυπο.