Έλενα Ακρίτα για Γιωτόπουλο: «Ήττα της Δημοκρατίας και πολιτικός ρεβανσισμός»

Στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή στάθηκε με ανάρτησή της το βράδυ της Δευτέρας 15/6 η Έλενα Ακρίτα.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην απόφαση αναίρεσης του Αρείου Πάγου για την υπόθεση αυτή.

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«Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Η εικόνα αυτή φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβανσισμού απέναντι στο κράτος δικαίου. Ο Αλεξανδρος Γιωτόπουλος έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης.Σχεδον το ανώτατο όριο πραγματικής κράτησης που προβλέπει το ελληνικό νομικό σύστημα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία. Δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους του. Δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρις εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.

Οι κραυγές της Ακροδεξιάς, η απροσχημάτιστη ανάμειξη των αμερικάνων, οι παρεμβάσεις των μελών της κραταιάς οικογένειας και η αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά. Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η Δημοκρατία είναι ισχυρή. Είναι ότι η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται. Αυτή δεν είναι η νίκη της. Είναι η ήττα της».