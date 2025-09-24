Μαρινάκης μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: “Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο”

«Αν δει κανείς το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, το ίδιο επιτελείο, οι ίδιοι συνεργάτες, το ίδιο υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα με δεκάδες συναντήσεις και με ηγέτες άλλων κρατών και με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική, ξένους επενδυτές, ανθρώπους οι οποίοι, ουσιαστικά θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να μεγαλώσει την πίτα σε όλα τα επίπεδα, και σε οικονομικό επίπεδο και να ισχυροποιηθεί διπλωματικά», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

«Ήταν λοιπόν μη πρόχειρη σε όλα τα υπόλοιπα κατά τον κ. Ανδρουλάκη και επειδή, προσέξτε, έγινε μία αναβολή – ακύρωση απ’ ό,τι φαίνεται από την Τουρκία, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης της χώρας δέχεται ότι η προχειρότητα είναι από την πλευρά της Ελλάδας. Γιατί; Γιατί τυχαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας να μην είναι στο κόμμα του. Ξέρετε δεν είναι όλα ΠΑΣΟΚ -ΝΔ, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, μαύρο- άσπρο, ΠΑΟΚ- Άρης. Μεγαλώσαμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να φύγουμε από το αμφιθέατρο – αναφέρομαι και στον κ. Ανδρουλάκη και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ενασχόληση στο παρελθόν. Έτσι; Όλοι μας μεγαλώσαμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε, βρήκαμε μια δουλειά, μπήκαμε στην πολιτική, ο καθένας ακολούθησε μια πορεία. Όταν μιλάμε για τη χώρα μας δεν πρέπει να μιλάμε με αυτούς τους όρους», τόνισε σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για την αναβολή της συνάντησης Κυρ. Μητσοτάκη – Ρ.Τ. Ερντογάν.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «αυτό το οποίο θέλω να πούμε είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική, η οποία στο πεδίο έχει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσουμε να θεωρούμε σωστό τον διάλογο, να επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά το ένα δεν είναι προϋπόθεση του άλλου.

Δηλαδή η πολιτική μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, η πολιτική μας, αρέσει δεν αρέσει, έχει σημασία ότι ψηλώνει την Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο μας κριτήριο, το εθνικό συμφέρον και από εκεί και πέρα ναι, πιστεύουμε στον διάλογο. Διάλογος όμως σημαίνει διεκδίκηση, δε σημαίνει υποχώρηση, διάλογος σημαίνει όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να αποτυπώνονται σε κάθε ευκαιρία».

Ερωτηθείς αν στον ορίζοντα υπάρχει το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο επεσήμανε: «Δεδομένου ότι, το ξαναλέω, συνεχίζουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική κάνοντας πράγματα που δεν έγιναν, όχι μόνο σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά συνολικά σε διπλωματικό και επίπεδο εξωτερικής πολιτικής αλλά συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Έχει αποδώσει όσο έχει αποδώσει, σε επίπεδο περιορισμού των παραβιάσεων, συνεργασίας στο μεταναστευτικό, εισόδου στη χώρα μας, δηλαδή έλευσης στη χώρα μας νόμιμων τουριστών, άρα είναι κάτι το οποίο για εμάς αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Διάλογος που δεν συνεπάγεται, το ξαναλέω, υποχώρηση».

Και πρόσθεσε: «Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ψύχραιμα. Ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα ψηλώνει, η Ελλάδα μεγαλώνει, να δούμε τι έγινε από την τελευταία συνάντηση -προσέξτε- από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών και αυτή που θα γινόταν και τελικά δεν έγινε τι έχει μεσολαβήσει; Να σας πω εγώ τι έχει μεσολαβήσει.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή η κατοχύρωση των απώτατων δυνητικών ορίων της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, έχει μεσολαβήσει η έλευση της Chevron, έχουν μεσολαβήσει δηλώσεις, επίσημες τοποθετήσεις σε επίσημα κείμενα της Ευρώπης κατά του παράνομου και άκυρου τουρκολυβικού μνημονίου και μια Ελλάδα, η οποία σε όλα τα επίπεδα, σε συνέχεια της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την Ιταλία, της επέκτασης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, ουσιαστικά μεγαλώνει στην πιο δύσκολη περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό πρέπει να βλέπουμε εμείς. Αυτή η χώρα, λοιπόν, δια του πρωθυπουργού και της διπλωματικής αποστολής είχε μια σειρά από συναντήσεις φαίνεται ότι κατοχυρώνουν τη θέση μας. Για αυτή τη συνάντηση είπαμε τι συνέβη, προχωράμε παρακάτω».

Σχετικά με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία με διάκριση εξουσιών απαγορεύεται να παρέμβεις στη Δικαιοσύνη, ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως έχει δηλώσει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, έτσι; Να λέμε αλήθειες, να μη μας πούνε και τοξικούς τα διάφορα μέσα, τα οποία θίγονται όταν μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης έχει πει ότι λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης και οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρα, ένας πρωθυπουργός που επί των ημερών του λειτουργούσε έτσι το “δικό του Μαξίμου” και παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη, όπως έχει πει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση, όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη.

Και να πω και κάτι: όσο και αν όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, και το κυριότερο όσοι δεν έχουμε βιώσει κάτι τόσο τραγικό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σε καμία περίπτωση, όταν έχουμε μία θέση ευθύνης, εκπροσωπούμε είτε την εκτελεστική εξουσία, είτε τη νομοθετική, οι βουλευτές, είτε την αντιπολίτευση, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, οφείλουμε να μη “βάζουμε νερό στο κρασί μας”, ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά μας κάνει σίγουρα πιο συνεπείς στον ρόλο τον οποίο έχουμε, για όσο τον έχουμε. Γιατί, ξέρετε, όλες αυτές οι θέσεις έρχονται και παρέρχονται, στο τέλος της ημέρας μένει τι έγινε επί των ημερών σου. Τώρα, επί της ουσίας, πράγματι απάντησε η Δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εδώ έχουν ειπωθεί από την αντιπολίτευση τέρατα, αν μου επιτρέπετε. Χθες δέχθηκα μια επίκαιρη ερώτηση από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κάνει μια παραπομπή ακόμα και στους αρχαίους νόμους, προσπαθούνε έτσι να λαϊκίσουν, πέραν του ότι απευθύνει μια επίκαιρη ερώτηση στον υφυπουργό αρμόδιο για τον Τύπο και μου απευθύνει ερώτηση ως κυβερνητικό Εκπρόσωπο, που στη Βουλή απαντάς μόνο για το χαρτοφυλάκιό σου, αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα που τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τόσο, τι πάνε να κάνουν; Πάνε να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικά πράγματα.

Είναι ένα πράγμα το αίτημα εκταφής ενός οποιουδήποτε συγγενή, το οποίο με βάση τις χρονικές περιόδους, δηλαδή την παρέλευση τριών ετών, στο οικείο νεκροταφείο, με τις προβλεπόμενες αιτήσεις, δεν μπορεί κανείς να το απορρίψει. Άρα, αυτό που λένε ότι “οι αρχαίοι κανόνες παραβιάζονται” και τα λοιπά και τα λοιπά, συνδέουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ τους. Δεύτερον αυτό που θέλω να πω, το απάντησε και η Δικαιοσύνη. Σε περίπτωση που γίνει αίτημα με συγκεκριμένη διατύπωση που προβλέπει ο νόμος, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου Εφετών Λάρισας. Τελεία. Το αν θα γίνει δεκτό ή όχι το αίτημα, έχει να κάνει με τη διατύπωση του αιτήματος και την κρίση της Δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά δικιά μας να υποδείξουμε σ’ έναν πρόεδρο Εφετών, σ’ έναν Εισαγγελέα, σ’ έναν οποιοδήποτε δικαστικό λειτουργό πώς θα κάνει τη δουλειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών, μία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και έχει τις προεκτάσεις τις οποίες φαντάζεστε για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου. Το ξανά λέω, διαχωρίζω έναν πατέρα στον οποίο είμαστε όλοι δίπλα και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί ζούμε στην εποχή της “κοπτοραπτικής” που δηλώσεις μας, απαντήσεις μας, κατά των κομμάτων μετατρέπονται δόλια σε υποτιθέμενες δηλώσεις μας κατά συγγενών ή πολιτών, δεν αναφέρομαι ούτε στην κοινωνία, ούτε προφανώς σε αυτόν τον πατέρα, ούτε και στους άλλους γονείς, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα, στην αντιπολίτευση.

Και είναι δύο ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να τα απαντήσουν, γιατί ξέρουν ποια είναι η απάντηση, αδυνατούν, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τους τα θέτετε επίμονα: πρώτον, ζητάνε ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη; Το κάνουν, αλλά πρέπει να το πούνε, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο καθένας και τι ρόλο διαδραματίζει στη χώρα και το δεύτερον, ποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη; Ποιος;».

Απαντώντας στα περί ιδεολογικής παρέκκλισης της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και την παράταξη και την πολιτική μας και μάλιστα να ασκούμε μια πολιτική, αυτό έχει σημασία, η οποία εννοεί στην πράξη, επί των ημερών του Κ. Μητσοτάκη, κάθε λέξη της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας, επί των ημερών του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Είπε επίσης χαρακτηριστικά: «Τι πιο Νέα Δημοκρατία είναι από τις 85 μειώσεις φόρων; Η πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια, επί Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε. Πιο κοινωνικά δίκαιη, γιατί και αυτό είναι συστατικό στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πολιτική δημιουργίας μισού εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας; Πόσο πιο υπερήφανη ήταν η Ελλάδα, σε σχέση με την περίοδο όπου αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μεταναστευτικό, προστάτευσε τα σύνορά της, έκανε προγράμματα εξοπλιστικά που δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε, μίλησε ξεκάθαρα για την άρση του casus belli, για να πάρει το οτιδήποτε η Τουρκία από εξοπλιστικό πρόγραμμα από την Ευρώπη και αυτό έγινε δεκτό; Δηλαδή το να μπορείς να βάλεις τον δικό σου όρο και να υπάρχει ομοφωνία, το πετύχαμε εμείς.

Πότε ξανά η Ελλάδα, μία χώρα η οποία ταλαιπωρήθηκε από όλους αυτούς τους παραβατικούς των πανεπιστημίων -με μεγάλη καθυστέρηση, θα πω εγώ, και με ευθύνη και της δικής μας παράταξης- που φοβηθήκαμε έφτασε στο σημείο -το αυτονόητο- να ξεκινάνε τα πανεπιστήμια χωρίς καμία κατάληψη. Πόσα χρόνια μιλούσαμε και στην ΟΝΝΕΔ και στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινωνία για μη κρατικά πανεπιστήμια;… Λοιπόν, όλα αυτά είναι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία, ναι, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πολλά στελέχη που τα υπόλοιπα χρόνια ήταν απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις, ήρθαν εκείνα σε μας, δεν πήγαμε εμείς στα στελέχη αυτά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το «ταμείο», δηλαδή η κρίση των πολιτών του κυρίαρχου ελληνικού λαού, θα γίνει στο τέλος. Επεσήμανε ότι «υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, πράγματι, που περιμένουν, περιμένουν κριτικά, είτε γιατί έχουν ενοχληθεί με κάποια πράγματα, είτε γιατί τους έχουν πληγώσει κάποιες επικοινωνιακές διαχειρίσεις πολιτικών, κάποια λάθη, είτε επειδή, ενώ έχουμε κάνει πάρα πολλά, γιατί θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά αυτά τα χρόνια, αυτή η επίμονη ακρίβεια και τα πολλά σημαντικά προβλήματα τα κάνουν να μην φαίνονται τόσο πολύ. Χρέος μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, να τρέξουμε πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλούν αυτά τα προβλήματα και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Τόνισε ότι «η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο φοβερά επώδυνο για την κοινωνία και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη και για πολλές άλλες χώρες. Δεν έχει ακρίβεια μόνο η Ελλάδα. Είναι εισαγόμενη, αλλά υποχρέωση της Κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εξαπατούν τον κόσμο και θεωρούν ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται ως δια μαγείας. Αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους. Και υπάρχει και η Κυβέρνηση που κάνει δύο πράγματα.

Πρώτον και κυριότερο, αυξάνει τα εισοδήματα με σταθερό και μόνιμο τρόπο. Και νομίζω μόνο οι τελευταίες παρεμβάσεις, η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, συνιστούν πολύ σημαντικές αυξήσεις για κάποια μερίδα συμπολιτών μας. Και σίγουρα για όλους έστω κάτι, το οποίο έχει μια αξία, κυρίως για τους νέους, για τις οικογένειες με παιδιά, για τους συμπολίτες μας στην ελληνική περιφέρεια. Υπάρχουν συμπολίτες μας -το είπα χθες- οι οποίοι θα δουν 100 και 200 ευρώ τον μήνα παραπάνω.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, ειδικά μέχρι 30 ετών, μπορεί να δουν και 2.500 ευρώ λιγότερο φόρο. Και έχουμε και συνέχεια… Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να κάνεις για την ακρίβεια, είναι ελέγχους και πρόστιμα. Και, μάλιστα, τώρα όλο αυτό θα ενοποιηθεί σε μια ενιαία Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Να πούμε, ότι ζούμε στη χώρα που, μέχρι το 2020 – 2021, η Ελλάδα δεν είχε μία Αρχή, μία υπηρεσία που να ελέγχει έναν ο οποίος είναι απατεώνας στη αγορά. Και για τα σούπερ μάρκετς. Εγώ πιστεύω πολύ στην ελεύθερη αγορά. Πιστεύω ότι όταν κάνεις κινήσεις παρεμβατικές, πρέπει να το κάνεις γιατί υπάρχει μία κρίση. Αλλά υπάρχουν και όρια σε αυτό. Πρέπει να καταλάβουν και οι επιχειρήσεις αυτές ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα. Μια κυβέρνηση δίνει όσο παραπάνω εισόδημα μπορεί, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια ειδική συνθήκη. Εγώ προσωπικά ακούω τα περί λίγων κερδών. Μου φαίνονται αυτά λίγο ακατανόητα όταν είναι τόσο μεγάλοι οι τζίροι. Και να είστε σίγουροι ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε χθες – δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε – ο κ. Θεοδωρικάκος, δεν θα το αφήσει αυτό να πέσει κάτω».