Παύλος Μαρινάκης για συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς – Αναζητείται νέα ώρα»

Στην αναβολή της συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κανάλι One ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε αρχικά πως η πλευρά της Τουρκίας ήταν αυτή που ζήτησε να αλλάξει η συνάντηση ανάμεσα στις δυο πλευρές, ενώ τα επιτελεία των δυο χωρών αναζητούν κοινή ώρα για να γίνει η συνάντηση την Τετάρτη 24/9.

«Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση. Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση πρεπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά – καλά μάθουν τι συνέβη;

Έστω ότι η Τουρκία -υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ- ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι που πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση;

Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε. Ρητορικά θα ρωτήσω: Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.