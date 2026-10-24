Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: «Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία» – Τι προβλέπει η συμφωνία

«Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου, με στόχο τη διασφάλιση του θρησκευτικού χαρακτήρα και της απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστορικής Μονής.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, η συμφωνία δημιουργεί για πρώτη φορά ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τη Μονή, το καθεστώς της οποίας παρέμενε αρρύθμιστο επί περίπου 1.500 χρόνια.

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Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο κατοχυρώνει, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του, τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων της, ενώ προβλέπει άδειες παραμονής μακράς διάρκειας για τους μοναχούς.

Η συμφωνία έχει λάβει την αποδοχή της Σιναϊτικής Αδελφότητας και τη στήριξη πέντε Ορθόδοξων Εκκλησιών, ενώ η επίσημη υπογραφή της αναμένεται το προσεχές διάστημα.

«Ένα στέρεο νομικό θεμέλιο έπειτα από 1.500 χρόνια»

Στη δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική σημασία της εξέλιξης.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά πλέον ένα στέρεο νομικό θεμέλιο.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία αποσκοπεί στην οριστική διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τη νομική υπόσταση, τη λειτουργία και τα εκκλησιαστικά κτήματα της Μονής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, εξασφαλίζεται η συνέχιση της μοναστικής ζωής μέσω της δυνατότητας χορήγησης αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

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Η παρέμβαση αλ Σίσι και οι σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική παρέμβαση του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για την επίτευξη της συμφωνίας.

Εκ μέρους του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον οποίο, όπως σημείωσε, τον συνδέουν βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

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Ο Έλληνας υπουργός συνέδεσε τη συμφωνία με το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, χαρακτηρίζοντάς την επιτομή της στρατηγικής και αδελφικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου.

Η ομόφωνη στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας διαδραμάτισε και η στάση των Ορθόδοξων Εκκλησιών.

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Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Εκκλησία της Κύπρου και την Εκκλησία της Ελλάδας για τη στήριξή τους.

Όπως υποστήριξε, η ενιαία στάση τους επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης κληρονομιάς.

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Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών ανακοίνωσε ότι η Σιναϊτική Αδελφότητα είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας, αφού έλαβε την ομόφωνη υποστήριξη των πέντε Εκκλησιών.

Η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου.

Η δικαστική απόφαση του 2025 και η πορεία προς τη συμφωνία

Η νέα εξέλιξη ακολουθεί την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας στις 28 Μαΐου 2025, η οποία είχε δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα σχετικά με το καθεστώς της Μονής και των ακινήτων της.

Μετά την απόφαση, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο συμφωνίας στη Σιναϊτική Αδελφότητα, προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι εφαρμογής της και να διασφαλιστεί η συνέχιση του μοναστικού βίου.

Η Μονή ζήτησε χρόνο για να εξετάσει τις προβλέψεις, να υποβάλει βελτιωτικές προτάσεις και να τεκμηριώσει επιστημονικά το ιστορικό και περιουσιακό καθεστώς της.

Οι διαβουλεύσεις διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο και οδήγησαν στη σημερινή συμφωνία επί του σχεδίου.

Γεραπετρίτης: «Έργα που σπάνε την αδράνεια αιώνων»

Ο υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε τη δήλωσή του διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης.

Έκανε λόγο για έργα που υπερβαίνουν την αδράνεια αιώνων, αντιπαραβάλλοντας τις συγκεκριμένες ενέργειες με τις απλές εξαγγελίες.

«Η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας», τόνισε.

Η ολοκλήρωση της υπογραφής και η εφαρμογή των συμφωνηθέντων αποτελούν πλέον τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του καθεστώτος της ιστορικής Μονής.