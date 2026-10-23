Μαρινάκης: “Η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αναλύεται με γηπεδικούς όρους”

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μεταναστευτικού, οικονομίας και ενεργειακής κρίσης καθώς και η στάση της αντιπολίτευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο ERTNews.

Για το νομοσχέδιο σχετικά με τα social media, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ψήφισή του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Όπως διευκρίνισε, το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στα παιδιά, αλλά αποσκοπεί στην προστασία τους από τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης των πλατφορμών. Αντίθετα, άσκησε έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. «Είναι εκτός πραγματικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στάση τους δείχνει πως βρίσκονται «πολύ μακριά από την κοινωνία».

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Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι περιορισμοί πρέπει να συνοδεύονται από ευρύτερες παρεμβάσεις, όπως η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα σχολεία. Προειδοποίησε, παράλληλα, για τις επιπτώσεις της υπερβολικής έκθεσης σε περιεχόμενο σύντομης διάρκειας, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνονται γενιές που δυσκολεύονται να διαβάσουν και να συγκεντρωθούν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παραπληροφόρηση και στους κινδύνους από τη χρήση ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ, αλλά και από την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε ότι τα βίντεο που δημιουργούνται με τη βοήθειά της θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι παρακολουθούν. Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων συνδέεται με την προστασία της δημοκρατίας και απαιτεί ευρωπαϊκούς κανόνες και συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τον χαρακτηρισμό «ήττα» για την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία, η οποία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. «Η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αναλύεται με γηπεδικούς όρους», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση με συμφωνίες ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση των εξοπλιστικών δυνατοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα Rafale, τις φρεγάτες Belharra και τα προγράμματα F-16 και F-35, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει πετύχει σημαντικές συμφωνίες και συμμαχίες.

Για το μεταναστευτικό, έκανε λόγο για σημαντική μείωση των αφίξεων, υποστηρίζοντας ότι οι ροές έχουν περιοριστεί από περίπου 61.000 σε λίγο περισσότερες από 40.000 σε ετήσια σύγκριση. Παράλληλα, αναγνώρισε την αυξημένη πίεση νοτίως της Κρήτης, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και ότι οι δομές φιλοξενίας βρίσκονται περίπου στο 50% της πληρότητάς τους.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, επανέλαβε ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό ενεργειακό εγχείρημα που θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διευκρίνισε ότι οι απαιτούμενες άδειες θα εκδοθούν από τις ελληνικές αρχές, ενώ η εταιρεία υλοποίησης θα προβεί στις προβλεπόμενες ενημερώσεις.

Επιπλέον διαχώρισε όταν ρωτήθηκε σχετικά, τις περιπτώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Για τον Αντώνη Σαμαρά υποστήριξε ότι συγκεκριμένες δηλώσεις και τοποθετήσεις του κατέστησαν αναπόφευκτη τη διαγραφή του, ενώ για τον Κώστα Καραμανλή σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις του εκφράζουν ανησυχίες χωρίς να επιδιώκουν να πλήξουν την παράταξη. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ενότητα του κόμματος ενόψει των εκλογών, στέλνοντας μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ: «Ας μην πυροβολούμε, λοιπόν, τα πόδια μας».

Για την οικονομία, αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση επηρεάζει τη χώρα, παρουσιάζοντας τρεις άξονες κυβερνητικής παρέμβασης: τις μόνιμες μειώσεις φόρων, τα έκτακτα μέτρα στήριξης και τις πρόσθετες παρεμβάσεις που εξαρτώνται από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Υποστήριξε ότι η αύξηση των εσόδων συνδέεται με την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, απορρίπτοντας τη λογική της δημοσιονομικής χαλάρωσης χωρίς αντίκρισμα.

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Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί να ολοκληρώσει το έργο της. Υπενθύμισε ότι οι καταγγελίες που έφτασαν στο υπουργείο Αθλητισμού διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές και υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθεί συνολικά το άθλημα, απομονώνοντας όσους τυχόν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για παρατυπίες.