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Η Ελλάδα έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – “Είναι άκυρο και ανυπόστατο”

Μετά την έγκρισή του από τη Λιβύη

Η Ελλάδα έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – “Είναι άκυρο και ανυπόστατο”
DEBATER NEWSROOM

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά έστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιστολή εστάλη χθες, Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, με στόχο να καταγραφούν επισήμως οι ελληνικές θέσεις απέναντι στη συγκεκριμένη απόφαση της λιβυκής Βουλής.

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Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, καθώς αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

Με την παρέμβασή της στον ΟΗΕ, η Αθήνα επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η έγκριση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τον παράνομο χαρακτήρα του, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, ούτε δημιουργεί δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών.

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