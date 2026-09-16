Συνάντηση Μαρινάκη με Γκίλφοϊλ: «Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους»

Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Με ανάρτησή του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες αναπτύσσουν συνεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

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«Παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη συνομιλία με την Αμερικανίδα πρέσβη εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική, επισημαίνοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εξακολουθούν να ενισχύονται.

«Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από συνεργασίες ουσίας και καίριας σημασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Αναφορά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ακόμη ότι, μέσα σε μία κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της και διαθέτει αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες.

«Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένο ρόλο και σταθερές συμμαχίες», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δεσμοί μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον έχουν στέρεες βάσεις και βαθαίνουν διαρκώς.

«Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στέρεοι και διαρκώς εμβαθύνονται. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, προς όφελος των λαών μας και της ευρύτερης περιοχής», κατέληξε.

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