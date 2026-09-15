Ιράν: Απορρίπτει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ “μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης”

Τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο της έναρξης των διαπραγματεύσεων απορρίπτει ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάεϊ.

Συγκεκριμένα, ο Ρεζάεϊ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη.

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«Μην αποσπάστε από τα αντικρουόμενα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, από το “δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις” έως το “είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε”», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα Στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Don’t get distracted by the U.S. president’s mixed signals—from “no negotiations” to “we’re ready to talk.” The stakes around oil and the straits have changed. Damage control won’t stop what’s coming.

No talks until Iran’s conditions are met. Period! September 14, 2026

«Καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!», κατέληξε ο Ρεζάεϊ.