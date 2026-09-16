Γιάννης Βαρδής: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου”

Ο Γιάννης Βαρδής θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο τραγουδιστής επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από παλαιότερη κοινή εμφάνισή τους σε νυχτερινό κέντρο, συνοδεύοντάς το με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

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“Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον ολοι ετσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα εισαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαικός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και εφερες κατι νεο. Κατι που μεχρι τοτε κανεις δεν μπορουσε να το κανει. Γιατι απλουστατα δεν ημασταν εσυ. Τις τελευταιες μερες με στοιχειωνει η σκεψη σου. Δεν μπορω να σκεφτω τιποτε αλλο και δεν μπορω να ακουσω και τιποτε αλλο περα απ τα τραγουδια σου. Θα σε θυμομαστε παντα και θα ανταμωσουμε ξανα. Καλη δυναμη στην οικογενεια γιατι εχω βιωσει την απωλεια και ξερω πολυ καλα ποσο πόνο εχει”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βαρδής.