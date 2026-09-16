Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο προς Κηφισιά
Όχημα προσέκρουσε σε νησίδα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Κατεχάκη.
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε η Τροχαία στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ένα όχημα προσέκρουσε σε νησίδα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.
Σε ποιο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Κατεχάκη.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.
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πηγή στην Google
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