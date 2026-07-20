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Μαρινάκης για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο: “Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα”

"Η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη"

Μαρινάκης για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο: “Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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«Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων, δεν λησμονούμε τους αγνοουμένους και στεκόμαστε στο πλευρό των εκτοπισμένων», αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κυβερνητικός εκρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης προσθέτει: «Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια.

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Η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Μέχρι τότε, η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απαίτηση και η ελευθερία αδιαπραγμάτευτος στόχος».

Δείτε την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

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