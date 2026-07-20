Γουιάνα: Δέκα πτώματα έχουν ανασυρθεί από την περιοχή του ναυαγίου

Οκτώ πτώματα ανασύρθηκαν σήμερα από την περιοχή του ναυαγίου του MV Barima, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας, ανεβάζοντας σε δέκα τον προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.

Περίπου 67 επιβαίνοντες έχουν διασωθεί: 41 άνδρες, 11 γυναίκες και 15 παιδιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών έκαναν λόγο για 133 επιβαίνοντες (116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος). Εν συνεχεία, όμως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η λίστα επιβατών δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς ανέφερε πως δύο μέλη του πληρώματος του MV Barima είχαν κάνει χρήση κάνναβης, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters