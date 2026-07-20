Η μαρτυρία του Μάριου Θεμιστοκλέους για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο – “Δεν είναι απλά μια επέτειος”

Με 52 χρόνια να συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στη Κύπρο ο Μάριος Θεμιστοκλέους θυμάται με ανάρτησή του την προσφυγιά της οικογένειάς του από τη Λάπηθο στις 20 Ιουλίου 1974

Ειδικότερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη δική του οικογενειακή εμπειρία, συνδέοντας τη μνήμη με τα προσωπικά βιώματα.

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«Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που δεν είναι απλώς μια επέτειος. Για την οικογένειά μου, η 20ή Ιουλίου είναι η ημέρα που έχασε το σπίτι της. Οι δικοί μου άνθρωποι έφυγαν πρόσφυγες από τη Λάπηθο της Κερύνειας το 1974. Δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν τον τόπο τους. Πήραν ό,τι μπορούσαν και έφυγαν με την ελπίδα ότι θα επέστρεφαν σε λίγες μέρες. Δεν γύρισαν ποτέ.

Μεγάλωσα ακούγοντας ιστορίες για τη Λάπηθο. Για τους δρόμους της, τις γειτονιές, τις αυλές, τους ανθρώπους. Μεγάλωσα βλέποντας φωτογραφίες ενός τόπου που δεν πρόλαβα να γνωρίσω, αλλά νιώθω σαν να είναι και δικός μου. Γι’ αυτό η σημερινή ημέρα δεν είναι για μένα μόνο ένα ιστορικό γεγονός. Είναι οικογενειακή μνήμη. Είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από τους αριθμούς υπήρξαν ζωές που άλλαξαν για πάντα. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που δεν είναι απλώς μια επέτειος.



Για την οικογένειά μου, η 20ή Ιουλίου είναι η ημέρα που έχασε το σπίτι της.



Οι δικοί μου άνθρωποι έφυγαν πρόσφυγες από τη Λάπηθο της Κερύνειας το 1974. Δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν τον τόπο τους. Πήραν ό,τι… pic.twitter.com/lR9eULhqnD July 20, 2026

Πενήντα δύο χρόνια μετά, το μόνο που δεν χάθηκε είναι η μνήμη. Και αυτή έχουμε χρέος να τη μεταφέρουμε στα παιδιά μας, όπως την παρέδωσαν και σε εμάς οι γονείς και οι παππούδες μας. Δεν ξεχνώ».