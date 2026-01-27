Μαρινάκης για Καρυστιανού: “Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής – Δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά”

Για την Μαρία Καρυστιανού μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι θεσμικός συνομιλητής».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον Real FM, είπε ότι με τη λογική που αποδίδει στην κυρία Καρυστιανού «θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση, κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα», κάτι που, όπως είπε, είναι «ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυρία Καρυστιανού είναι «ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση να υπηρετεί δια της πολιτικής της» και «δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω». Τόνισε ότι στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας «μπορούμε και ακούμε όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις», προσθέτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις η κυβέρνηση «υποχρεούται να απαντήσει», όπως στα όσα είπε για τις αμβλώσεις, ενώ σε άλλες «δεν απαντάμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα», αλλά και «πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής», η κυρία Καρυστιανού θα πρέπει «να είναι πιο προσεκτική». Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική», τονίζοντας ότι «δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε – δέκα λεπτά δημοσιότητας».

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι «όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της» και εκτίμησε πως αν οι απόψεις της, ειδικά στα εθνικά θέματα, είναι αυτές που φαίνονται, «δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Τι είπε για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Όσον αφορά το αν θα υπάρξει συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στις αρχές Φεβρουαρίου και αν η NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα υπονομεύουν το κλίμα ενόψει μιας τέτοιας επαφής, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταρχάς να πω, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση από τα γνωστά μέσα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τα οποία κάνουν καριέρα με το “δήθεν αφήγημα ενδοτικότητας” που είναι, νομίζω, το πιο εκτός τόπου και χρόνου αφήγημα των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι μιλάμε για την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν αθροιστικά σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Να πούμε, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε και η δική μας κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Πρόσθεσε στο σημείο αυτό ότι «από ‘κει και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με μία γειτονική χώρα, τα οποία πάντοτε κατόπιν συνεννόησης -και χωρίς να μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε- θα συζητηθούν».

«Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές δημοσίως ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε θέματα στα οποία η χώρα μας και η Δύση είναι αντίθετη: τη δήθεν τουρκική μειονότητα -κύριε Χατζηνικολάου, εσείς ειδικά ως Θρακιώτης είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος και εγώ ως πρώην φοιτητής της Θράκης- η απάντηση που είχε δώσει τότε σε παγκόσμια μετάδοση ο Έλληνας πρωθυπουργός – γιατί μιλάμε για μία μουσουλμανική μειονότητα- ή τα όσα είχε πει για τον ρόλο της Χαμάς ο πρωθυπουργός ως απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο, επιβεβαιώνουν ότι μόνο να κερδίσεις έχεις από το διάλογο. Όταν διεκδικείς και δεν υποχωρήσεις, και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε.

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και τοποθετείται χρονικά περίπου εκεί που είπατε», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.