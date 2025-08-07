Μαρινάκης: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του»

Την λύπη του για τον άδικο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση του για να προσθέσει: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».