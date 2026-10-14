Μαρινάκης: “Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση”

Σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και, σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, έως τα 1.560 ευρώ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση αυξάνεται φέτος κατά 30%.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κατώτατο ύψος του επιδόματος, που πέρυσι ξεκινούσε από τα 100 ευρώ, φέτος θα διαμορφωθεί στα 130 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό από τα 800 ευρώ θα αυξηθεί στα 1.040 ευρώ. Αντίστοιχα, στις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου πέρυσι το επίδομα μπορούσε να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ, φέτος θα ανέλθει έως τα 1.560 ευρώ.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Όπως είπε, για ένα μονομελές νοικοκυριό το εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 12.000 στις 16.000 ευρώ και για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά από τις 20.000 στις 24.000 ευρώ.

Μεγαλύτερη είναι η διεύρυνση για τις οικογένειες με παιδιά. Για ζευγάρι με ένα παιδί το όριο έχει αυξηθεί από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ, με δύο παιδιά από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ και με τρία παιδιά από τις 26.000 στις 39.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε «διπλή παρέμβαση» της κυβέρνησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο, όπου έκλεισε την προηγούμενη περίοδο. Όπως είπε, χωρίς την κυβερνητική παρέμβαση η τιμή εκτιμάται ότι θα ξεκινούσε πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Οι λεπτομέρειες των μέτρων αναμένεται να εξειδικευθούν από τους αρμόδιους υπουργούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για το ντίζελ, ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παρέμβαση και στην αμόλυβδη.

Αναφερόμενος συνολικά στην ακρίβεια και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των νοικοκυριών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αυξημένες τιμές εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους πολίτες.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι από την άνοιξη έχουν διατεθεί περισσότερα από 1 δισ. ευρώ σε έκτακτα μέτρα στήριξης, πέραν των μόνιμων παρεμβάσεων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις απέναντι στην ακρίβεια.