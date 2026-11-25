Ανακοίνωση με αφορμή τις δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης εξέδωσε ο Υφυρπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

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Μετά τις νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο parapolitika.gr σχετικά με δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα:

1. Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης στη χθεσινή του δήλωση αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, λέγοντας ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014, αλλά δεν είπε λέξη για τις άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος και οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω συμβάσεων με δημόσιους φορείς; Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του;

2. Είναι αποδεκτό εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, να έχουν λάβει το 2025 συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%, λίγους μόλις μήνες μετά την από κοινού σύσταση άλλης εταιρείας από τον ίδιο και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία έκαστος διατηρεί μερίδιο 50%;

3. Εντάσσεται στο πλαίσιο του «ηθικού πλεονεκτήματος» το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο; 4. Με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου μεταφέρθηκε η έδρα μίας από τις εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα;

Το βασικό, όμως, ερώτημα απευθύνεται στον κ. Τσίπρα:

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Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές.