Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο με βασικό αντικείμενο των συζητήσεων το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επανέλαβε τη δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός κατά την προσέλευσή του και στην οποία τόνισε ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με κάποιες κοινές παραδοχές επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχθούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την ΚΑΠ. Είναι ταυτοτικές πολιτικές οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

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Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πολιτική αναγκαιότητα να υπάρξει οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν «πρακτικά αδύνατη» την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στη συνέχεια περνώντας στο πεδίο της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας ο κ. Μαρινάκης, παρουσίασε το πλέγμα παρεμβάσεων που αναπτύχθηκε την τελευταία επταετία, με έμφαση στην προστασία των θυμάτων και την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξής τους. Μεταξύ άλλων, ανέφερε τη σύσταση 66 εξειδικευμένων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, καθώς και την ενεργοποίηση του Panic Button το 2023, το οποίο επεκτάθηκε πανελλαδικά το 2024. Σχεδόν 12.000 γυναίκες έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή, ενώ πλέον αρχίζουν να τη χρησιμοποιούν και ενήλικοι άνδρες που έχουν πέσει θύματα βίας. Παράλληλα, περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ λειτουργούν 20 ασφαλείς ξενώνες φιλοξενίας, οι οποίοι μόνο φέτος προσέφεραν στέγη και ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερες από 400 γυναίκες και παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργούν 47 Συμβουλευτικά Κέντρα, που την τελευταία διετία έχουν εξυπηρετήσει περισσότερες από 9.000 γυναίκες, παρέχοντας ψυχολογική και νομική υποστήριξη, εκπροσώπηση και συμβουλές για εργασιακά ζητήματα. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις, ενώ η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900 δέχθηκε 8.340 κλήσεις κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους.

Ως προς τα στοιχεία της αστυνομικής δραστηριότητας, το πρώτο δεκάμηνο του 2026 οι κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000, καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίασαν μείωση 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, ακόμη, ότι σχεδιάζονται νέα μέτρα και ψηφιακά εργαλεία για την περαιτέρω προστασία των θυμάτων, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού.

Στο μεταναστευτικό, αναφέρθηκε στη νέα επιχείρηση υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε πτήση charter του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με 114 παράνομους μετανάστες από εννέα διαφορετικές εθνικότητες της Ασίας και της Αφρικής. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την αναχώρηση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι μετά την εφαρμογή του νόμου που αυστηροποίησε το πλαίσιο για την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αυξήθηκαν κατά 54%. «Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία καταγράφουν τόσο αύξηση των επιστροφών όσο και μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε ο κ. Μαρινάκης και στη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, με το να παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και των έκτακτων ενισχύσεων. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καταβολές στις 31 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου, ενώ στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν η εξόφλησή της, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης. Παράλληλα, έως το τέλος του έτους προβλέπεται η χορήγηση έκτακτων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού, καθώς και στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη για το πετρέλαιο των αλιέων και οι αποζημιώσεις των παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων. Η κυβερνητική δέσμευση, όπως υπογράμμισε, είναι ότι «κανένας πραγματικός δικαιούχος δεν θα χάσει χρήματα που δικαιούται».

Στο μέτωπο της κοινωνικής πολιτικής, παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 180.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Στόχος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι να χορηγηθούν τα πρώτα κουπόνια έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η αρχική ενίσχυση, λόγω της αναδρομικότητας, θα μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ.

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Τέλος, αναφορά έγινε στη μεταφορά της δράσης Rebrain Greece στο Μόναχο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος είναι η διασύνδεση εξειδικευμένων επαγγελματιών της ελληνικής διασποράς με μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, οι κατασκευές, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η φαρμακοβιομηχανία, η υγεία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροδιαστημική. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που παρουσιάστηκαν, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει. Παράλληλα, ο επαναπατρισμός ενισχύεται μέσω φορολογικών κινήτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια, για όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

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Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, με βασικό αντικείμενο των συζητήσεων το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές: δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές.

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Και, σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπληρώνοντας πώς «είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πώς είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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Κατά την τελευταία επταετία, διαμορφώσαμε και υλοποιούμε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων και πολιτικών για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των θυμάτων και την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξής τους. Μεταξύ αυτών είναι:

-η σύσταση 66 εξειδικευμένων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ανά την επικράτεια,

-η ενεργοποίηση του Panic Button το 2023, που το 2024 επεκτάθηκε πανελλαδικά. Σχεδόν 12.000 γυναίκες έχουν εγγραφεί, ενώ άρχισαν να το χρησιμοποιούν και ενήλικες άνδρες θύματα,

-τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί,

-οι εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, κοινωνικές δομές και δημόσιους χώρους, που ενθαρρύνουν τα θύματα να ζητήσουν βοήθεια,

-η λειτουργία 20 ασφαλών Ξενώνων Φιλοξενίας, που μόνο φέτος έχουν προσφέρει στέγη και ψυχολογική στήριξη σε 400 και πλέον γυναίκες και παιδιά,

-η ενεργοποίηση 47 Συμβουλευτικών Κέντρων για παροχή ψυχολογικής στήριξης, νομικής βοήθειας – εκπροσώπησης και συμβουλών για θέματα εργασίας σε περισσότερες από 9.000 εξυπηρετούμενες μόνο την τελευταία διετία,

-τα μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις,

-η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900, που τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους έχει δεχτεί 8.340 κλήσεις.

Το πρώτο δεκάμηνο του 2026, οι κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000. Καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις, με τα καταγεγραμμένα περιστατικά να παρουσιάζουν μείωση 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα μέτρα και ψηφιακά εργαλεία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων και την ουσιαστική υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού.

Πραγματοποιήθηκε χθες με επιτυχία νέα μεγάλη πτήση charter του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης, με τη συμμετοχή 114 παράνομων μεταναστών προερχόμενων από 9 διαφορετικές εθνικότητες της Ασίας και Αφρικής.

Παρών κατά τη διαδικασία αναχώρησης στο αεροδρόμιο ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε ότι με την εφαρμογή του νόμου ο νομος που αυστηροποίησε το πλαίσιο για την παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα, έχουν αυξηθεί κατά 54% οι οικειοθελείς επιστροφές που γίνονται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα και σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε όχι μόνο αύξηση των επιστροφών αλλά και μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τόσο για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής όσο και για την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές στις 31 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου, ενώ για τις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Τον Δεκέμβριο προβλέπεται η εξόφλησή της, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης.

Επίσης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν έκτακτες ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη για το πετρέλαιο των αλιέων και η ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων.

Η κυβερνητική δέσμευση είναι ότι κανένας πραγματικός δικαιούχος δεν θα χάσει χρήματα που δικαιούται.

Περίπου 180.000 πολίτες, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αφορά το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Μέσω της πρωτοβουλίας ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια.

Στόχος του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η χορήγηση των πρώτων vouchers να γίνει έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται έως τα 1.000 ευρώ.

Στο Μόναχο μεταφέρεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 η δράση Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διασύνδεση εξειδικευμένων επαγγελματιών της ελληνικής διασποράς με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των κατασκευών και υποδομών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της υγείας, της αμυντικής βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει. Παράλληλα, ο επαναπατρισμός ενθαρρύνεται και μέσω φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις».