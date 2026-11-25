Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε σε σημερινό δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι «ο δήμαρχος Στυλίδας έδωσε 750.000 ευρώ στον συνεταίρο του, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας βάζει στο δημόσιο διάλογο τον τηλεδικαστή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε. «Από τις μεγαλύτερες πληγές της χώρας είναι οι τηλεδικαστές. Εγώ δεν θα γίνω. O κ. Τσίπρας εμφανίζεται ως ο κήνσορας της ηθικής. Το δημοσίευμα για τον κ. Χατζηγιαννάκη χρήζει απαντήσεων. Αν είχε γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ θα είχε καεί το σύμπαν».

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι λέει τη μισή αλήθεια στον κόσμο και υποστήριξε ότι «κάθε απευθείας ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς».

«Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που μεγαλώνει την Ελλάδα στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και τις τουρκικές αντιδράσεις ο Παύλος Μαρινάκη επανέλαβε: «Πάντοτε η Ελλάδα απαντάει με βάση το διεθνές δίκαιο». Για την υπόθεση των Τεμπών είπε ότι πρόκειται για «μια εθνική τραγωδία που αξιολογείται από τη δικαιοσύνη». «Με απόλυτο σεβασμό αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση. Ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε μόνος του να πάει στο ειδικό δικαστήριο».

Μίλησε και για τον χρόνο των εκλογών σημειώνοντας Όσο παραπάνω χρόνο έχουμε, τόσα παραπάνω παραδοτέα θα δουν οι πολίτες μέχρι εκείνη την ημέρα.