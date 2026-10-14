Επίδομα θέρμανσης: Από 130 έως 1.560 ευρώ τα ποσά για τα νοικοκυριά – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Από 130 ευρώ έως 1.560 ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα ποσά για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, μετά την ανακοίνωση αύξησης της ενίσχυσης κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, από τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ (από 100) και φθάνει τα 1.040 ευρώ (από 800), με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας (με δριμύ ψύχος), για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% – με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%.

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Σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού.

Σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.

Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι ανάλογα με την περιοχή που διαμένουν θα λάβουν:

• Οικογένεια με 1 παιδί στην Αθήνα θα λάβει επίδομα θέρμανσης 205 ευρώ (από 158 ευρώ πέρυσι) για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης.

• Στη Θεσσαλονίκη (Οικογένεια με 1 παιδί): Θα λάβει επίδομα 335 ευρώ (από 258 ευρώ πέρυσι) για χρήση πετρελαίου.

• Κοζάνη (Οικογένεια με 2 παιδιά): Θα πάρει επίδομα θέρμανσης 385 ευρώ (από 296 ευρώ πέρυσι).

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• Ξάνθη (Οικογένεια με 2 παιδιά): Θα λάβει επίδομα 445 ευρώ (από 342 ευρώ πέρυσι).

• Βέρμιο (Οικογένεια με 1 παιδί): Θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 927 ευρώ (από 713 ευρώ πέρυσι).

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Σήμερα, αναμένεται να ανακοινωθεί και αύξηση στην προκαταβολή του επιδόματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλουν αίτηση έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα myΘέρμανση θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την χειμερινή σεζόν 2025-2026. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.

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Η πλατφόρμα myΘέρμανση η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 2027 ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού.

Το επίδομα καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

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Οι προϋποθέσεις

Εν όψει της κοινής υπουργικής απόφασης για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δυνητικά δικαιούνται την ενίσχυση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το επίδομα χορηγείται για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης, ο οποίος ονομάζεται πλέον «κλιματικός συντελεστής», να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 25.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος «κλιματικός συντελεστής» να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης όσοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης θα χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας θα αποτυπώνονται σε αναλυτικούς πίνακες που συνοδεύουν την κοινή υπουργική απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί θα κυμαίνονται από 0,12 έως 1,62.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς – ενός ποσού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού – επί τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών» του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος θα ανέρχεται για την περίοδο 2026-2027, σε:

490-494 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,

468-470 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),

455 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,

425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου,

390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό αναφοράς θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το μέγιστο στα 1.040 ευρώ.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 25% και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.300 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα θα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25%, αλλά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 1.560 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Τα κριτήρια

Δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης είναι τα φυσικά πρόσωπα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ εφόσον είναι άγαμοι ή χήροι ή εν διαστάσει ή με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμοι ή μέρη συμφώνων συμβίωσης. Το όριο ετησίου εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ετησίου εισοδήματος ανέρχεται σε 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Ως πρόσθετο κριτήριο προβλέπεται τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που περιελήφθησαν στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν και περιουσιακά κριτήρια. Τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει, για να καταστούν δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος να μην κατείχαν την 1η-1-2026 ακίνητη περιουσία ή να κατείχαν την 1η-1-2026 ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ εφόσον ήταν άγαμοι ή χήρο ή εν διαστάσει. Για τους εγγάμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο αντικειμενικής αξίας ανέρχεται στα 260.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Α.Α.Δ.Ε. και οι αιτούντες θα πρέπει να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης σε κάθε δικαιούχο θα γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Θα προβλέπεται δε η χορήγηση προκαταβολής, το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2026.