Μαρία Γρατσία: “Καμία συνεργασία με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα”

Η Μαρία Γρατσία ξεκαθάρισε το πρωί της Τετάρτης (17/6) ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις.

Η δικηγόρος και στέλεχος του κόμματος “Ελπίδα για την Δημοκρατία” μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναφέρθηκε στις θέσεις του νέου πολιτικού σχηματισμού και το οικονομικό πρόγραμμα του.

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«Για το οικονομικό μας πρόγραμμα, υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία έχουν και την επαγγελματική εμπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο να διαμορφώσουν τις θέσεις. Δουλεύουν εντατικά, είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και θα ανακοινωθούν επίσημα, συντεταγμένα και οργανωμένα, όπως αρμόζει. Δηλαδή, με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που αρμόζει στο κίνημα. Ουσιαστικά, η ανακοίνωση των θέσεων θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίσει το κίνημα συλλογικά. Εκτιμώ σε χρόνο κοντινό προς τη ΔΕΘ, αλλά επαναλαμβάνω, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τα όργανα του κινήματος», είπε η κα. Γκρατσία.

Για το κίνημα τόνισε: «Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από όλους τους προηγούμενα γνωστούς κομματικούς σχηματισμούς. Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων, γιατί υπάρχουν τοποθετήσεις από όλες τις οπτικές γωνίες-πολιτικές ιδεολογίες όπως ουσιαστικά τις αντιλαμβανόμαστε. Και γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ πιο γόνιμος ο διάλογος και καλύπτουν όλες τις πλευρές οι λύσεις που επιλέγονται. Δηλαδή, δεν έχουμε δει μέσα από αυτόν τον πλουραλισμό δυσκολία, όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά ίσα-ίσα έχει διευκολυνθεί το κίνημα στο να λάβει θέσεις οι οποίες καλύπτουν σημαντικά όλες τις πλευρές. Βοηθάει δηλαδή αυτός ο διάλογος, είναι πολύ γόνιμος».

Όσον αφορά το αν προκύψει ανάγκη, με ποιο κόμμα θα συνεργαζόταν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στις εκλογές; «Αυτό έχει απαντηθεί κάθετα και με συνεπή τρόπο, από μέρους της κυρίας Καρυστιανού. Η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι δε θα υπάρξει η οποιαδήποτε συνεργασία. Όπως έχει δηλώσει επίσης η κυρία Καρυστιανού, δε θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνειδητά και να μείνουμε στην επιλογή μας. Είναι ένα ενδεχόμενο το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπορεί να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει. Έχουμε ρίξει όλο το ενδιαφέρον μας στη διαμόρφωση θέσεων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, δεν θα είναι θεωρητικό, και θα δίνει λύσεις πρακτικές. Εκεί ουσιαστικά έχουμε ρίξει όλη την προσοχή μας. Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή, όλο το ενδιαφέρον και το μέλημά μας, είναι να διαμορφώσουμε θέσεις οι οποίες θα δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα του πολίτη. Από ‘κει και πέρα, λοιπόν, αναμένουμε και επιδιώκουμε, και στοχεύουμε στο να εμπνεύσει το πρόγραμμά μας τους Έλληνες πολίτες, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό, το οποίο θα καθορίσει από ‘κει και πέρα τη σειρά των πραγμάτων. Το να αναλωνόμαστε σε εικασίες για κάτι το οποίο είναι άγνωστο για μας είναι απώλεια σημαντικής ενέργειας», τόνισε.

Και συνέχισε: «Η δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Καρυστιανού είναι απολύτως ξεκάθαρη συμφωνεί απολύτως με τους κομματικούς σχηματισμούς που αναφέρετε, ότι δε θα υπάρξει συνεργασία με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα κτλ. Υπάρχει χάσμα αγεφύρωτο στην αντιμετώπιση βασικών θεμάτων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κίνημα, που δεν επιτρέπουν γεφύρωση θέσεων».

Για το ποιος είναι ο προσανατολισμός του κόμματος η Μαρία Γρατσία τόνισε πως «το κίνημα έχει ιδιαίτερη στόχευση, δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και της μικρομεσαίας τάξης. Βεβαίως, έχει πάρα πολύ σημαντικές θέσεις προκειμένου να ενισχύσει και το επιχειρείν, γιατί είναι πολύ σημαντικό το επιχειρείν για την οικονομική ανάπτυξη και την άνθιση της οικονομίας. Και βέβαια, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Προκειμένου ουσιαστικά να υπάρχουν οι απαραίτητες θέσεις εργασίας, η απαραίτητη οικονομική άνθιση, θα πρέπει και η επιχειρηματικότητα ουσιαστικά να ευνοηθεί και να στηριχθεί. Αν πρέπει, όμως, να βάλω μία προτεραιότητα, η προτεραιότητά μας είναι στις πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα και παροχές οι οποίες θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς τη φτωχοποίηση των Ελλήνων την οποία καθημερινά βιώνουμε».